Un homme américain achète accidentellement trois billets pour la même loterie et finit par tout gagner

Une personne âgée du Maryland, aux États-Unis, a acheté par erreur trois billets de loterie identiques et a fini par tous les gagner. Selon Mirror UK, l’homme de 67 ans de Towson se prépare à une opération importante. La chance a tendance à être de son côté car non seulement il a acheté trop de billets de loterie, mais il a également fini par gagner chacun d’eux. Si l’on en croit le rapport, l’achat a été effectué par erreur et les trois billets appartenaient au même tirage la semaine dernière. L’homme qui a choisi de rester anonyme aurait révélé qu’il avait oublié qu’il avait acheté un billet pour le jeu Pick 5 de midi et du soir, ce qui lui a fait en prendre un autre lors d’un voyage à la boutique.

Pendant ce temps, sa femme qui ignorait qu’il avait déjà acheté deux fois des billets pour le même tirage, a acheté un troisième billet plus tard dans la journée en supposant que son mari ne s’en souviendra pas. Après avoir découvert qu’il avait trois billets du même tirage, le couple de personnes âgées craignait de gaspiller de l’argent, mais ils ne savaient pas que cette erreur stupide finirait par leur faire gagner un jackpot. En utilisant la même combinaison de chiffres pour les trois billets 51359, l’homme de 67 ans n’a pas pu accepter que nous ayons récupéré un total de 150 000 $ (environ Rs 1,22,82,030).

Au cours de son interaction avec UPI, l’inconnu a déclaré: «La seule fois où j’ai accidentellement acheté trois billets, le nombre a frappé trois fois. C’était incroyable. Étonnamment, ce n’est pas la première fois que les personnes âgées du Maryland gagnent gros à une loterie. Apparemment, il a remporté un énorme prix dans le jeu à quatre balles il y a quelques années. Notamment, la victoire précédente s’est également produite en raison d’une erreur.

Au moment du tirage au sort, la personne âgée voulait jouer l’année de naissance de sa fille qui était 1979, cependant, le commis du magasin a mal entendu et lui a donné le mauvais numéro 1997. Plus tard dans la journée, quand il a regardé quels quatre chiffres avaient fait le jackpot, c’était en 1997. Il a dit: «Je suis allé jouer l’année de naissance de ma fille, qui est 1979. Le vendeur du magasin s’est trompé et m’a donné le mauvais numéro, 1997. Quand je suis rentré plus tard, devinez ce que quatre chiffres ont frappé Ce jour là? 1997 !”

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il prévoyait de faire avec l’argent du jackpot, la personne âgée a déclaré qu’il voulait en donner à sa fille.

