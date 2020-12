Un couple basé aux États-Unis, qui avait récemment quitté l’avion de Delta Air Lines avec son chien de compagnie, a été arrêté et accusé d’intrusion au troisième degré. L’homme, identifié comme Antonio Murdock, 31 ans, fait face à des accusations d’intrusion criminelle, de méfait criminel et de mise en danger imprudente tandis que sa petite amie de 23 ans, Brianna Greco, a été accusée d’intrusion criminelle. Actuellement, les deux ont été libérés.

Selon un rapport dans CNN, c’est une attaque de panique qui a forcé Antonio à faire ce geste. Il a déclaré au portail d’informations: « J’ai paniqué. J’ai des crises de panique. C’est tout. Je n’ai fait de mal à personne. »

L’incident absolument aléatoire a eu lieu sur le vol Atlanta à l’aéroport LaGuardia dans le Queens, New York, le lundi 21 décembre. Le couple a été libéré après sa mise en accusation. Cependant, Murdock devra à nouveau être présent au tribunal le 21 février tandis que sa petite amie Greco devra comparaître le 21 mars. Comme indiqué précédemment, après le départ du couple, tous les autres passagers ont été débarqués à la porte d’embarquement et ont été logés à vols alternatifs. Mais avant cela, l’avion est resté assis sur le tarmac pendant plus d’une heure avant de revenir.

Morgan Durrant, porte-parole de Delta, a déclaré: « Les techniciens de maintenance ont évalué l’avion et (il) est prévu de le remettre en service. » Alors que le couple a été arrêté, leur chien d’assistance de 60 livres a été envoyé aux centres de soins pour animaux du refuge de Brooklyn à New York. Après avoir été libérée, Brianna Greco a reçu un reçu pour récupérer leur chien de 8 mois nommé Rain.

Un homme qui a été témoin de tout le drame a révélé qu’il avait échangé sa place avec le duo afin qu’ils puissent accueillir le chien. Il a également mentionné qu’Antonio était en fait un homme à la voix douce et qu’il ne trouvait rien de suspect à propos du couple.

Le témoin mentionne également que quatre passagers apparents ont également couru vers le couple pour les arrêter. Cependant, il a également précisé qu’il n’avait pas vu le moment où le couple et leur chien avaient sauté. Il se souvient seulement que le pilote avait annoncé que le toboggan de l’avion avait été déployé. À ce moment-là, il n’y a eu aucune annonce concernant les passagers qui sautaient à travers.

Tout cet épisode a commencé après qu’Antonio eut remarqué qu’il ne pouvait pas s’asseoir à l’intérieur de l’avion. Un agent de bord a déclaré que l’homme avait affirmé qu’il devait descendre de l’avion et ouvrirait la porte s’il n’était pas autorisé à sortir.