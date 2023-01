Un homme américain accusé d’avoir cambriolé le Brewers Clubhouse

Un homme s’est évanoui dans les buissons à l’extérieur du stade des Milwaukee Brewers après un match et, au réveil, est entré dans le club-house de l’équipe et a volé des appareils électroniques, une carte de crédit, des souvenirs de l’équipe et d’autres objets, selon une plainte pénale.

L’homme de 25 ans a été inculpé le 14 décembre de cambriolage criminel, selon les archives judiciaires en ligne.

La plainte indique que l’homme a assisté à un match double le 8 septembre contre les Giants de San Francisco à l’American Family Field de Milwaukee, a rapporté le Milwaukee Journal Sentinel. Il a dit avoir bu au moins 10 bières, s’être évanoui, s’être réveillé et être rentré dans le stade en tirant sur une porte jusqu’à ce qu’elle s’ouvre.

Il a trouvé son chemin vers le club-house et a commencé à prendre des affaires dans les vestiaires, selon la plainte. Un entraîneur de force d’équipe a déclaré que les articles pris dans son bureau comprenaient un ordinateur portable, des iPod, des écouteurs, un passeport et une carte de crédit.

Un maillot et un kit de rasage ont été pris dans le bureau du manager Craig Counsell, et un responsable de l’équipement a déclaré un chapeau utilisé pour le jeu, une batte dédicacée, une batte signée pour les 45 ans de l’anniversaire de 1982, une réplique de la bague des World Series et les clés de l’Arizona de l’équipe. centre d’entraînement printanier ont été volés dans son bureau. Selon la plainte, deux maillots de match et un sac contenant des balles de baseball et des lanceurs ont été retirés du vestiaire des entraîneurs.

L’homme a alors ordonné à un Uber de le ramener chez lui. Son colocataire a déclaré aux détectives que l’homme s’était présenté tôt le 9 septembre avec un sac de sport rempli de souvenirs de Brewers, selon la plainte. Les enquêteurs ont récupéré la plupart des objets dans l’appartement de l’homme.

L’avocat de l’homme a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par l’Associated Press vendredi. Les brasseurs ont également refusé de commenter.

