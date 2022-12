Un homme algonquin accusé d’avoir menacé Diplo, festival de musique remis en forme dans un cas de batterie séparé – Shaw Local

Un homme algonquin de 29 ans accusé d’avoir battu une parente de 71 ans – et qui a publié des menaces sur les réseaux sociaux d’une fusillade lors d’un festival de musique organisé le week-end de la fête du Travail à Bridgeview – a été retrouvé vendredi.

Daniel O. Susma est accusé de batterie aggravée à une personne de 60 ans ou plus, un crime de classe 3 ; la batterie domestique aggravée, un crime de classe 2 ; et quatre chefs de batterie domestique pour délit, selon la plainte pénale déposée au palais de justice du comté de McHenry.

Il n’a pas été accusé d’avoir publié des messages sur les réseaux sociaux menaçant une fusillade au North Coast Festival où Thomas Pentz, également connu sous le nom de Diplo, se produisait. Les menaces ont cependant incité Diplo et la société du festival de musique à obtenir une ordonnance de non-contact contre Susma, selon des documents judiciaires du comté de McHenry.

L’ordonnance de non-contact reste en vigueur jusqu’au 28 août 2024.

Susma a été déclarée inapte en août et est restée en prison tout en étant soignée et finalement remise en forme, a déclaré le procureur adjoint de l’État, James Newman.

Au tribunal vendredi, Newman et l’avocat de Susma, le défenseur public adjoint Matthew Feda, ont stipulé les avis soumis par des médecins du département des services sociaux de l’Illinois et Robert Meyer, un psychologue clinicien agréé à la Mathers Clinic, qui a estimé que la forme physique de Susma avait été restaurée, a déclaré Newman.

Susma est accusé d’avoir frappé la femme au visage; se gratter le visage, le dos et les bras; et couvrant sa bouche et son nez alors qu’elle criait et “entravait sa respiration normale” en juillet, selon la plainte pénale.

Lors de son arrestation, une remise d’arme à feu a été ordonnée et une disposition permanente de non-contact avec la femme a été mise en place.

Un rapport de la police algonquine lié à un incident de juillet quelques jours avant l’arrestation de Susma pour avoir battu la femme note que Susma “ne prenait plus ses médicaments” et “avait un épisode maniaque et continuait à faire des déclarations désorganisées et maniaques”.

Susma est détenu sous caution de 50 000 $, dont 10 %, soit 5 000 $, devraient être déposés pour qu’il soit libéré.

Si Susma dépose une caution, il est tenu de porter un dispositif de repérage GPS, de rester à au moins 1 000 pieds de la résidence de la femme, de prendre tous ses médicaments prescrits et de continuer à travailler avec des prestataires de santé mentale. Il doit fournir une adresse fixe et serait soumis à un couvre-feu 24 heures sur 24, autorisé à sortir uniquement pour les rendez-vous chez le médecin et le tribunal.

Newman a déclaré vendredi que Susma n’était toujours pas autorisé à se trouver à proximité de grands festivals s’il devait être libéré de prison.

Susma doit revenir devant le tribunal le 23 décembre pour le statut.