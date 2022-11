Un homme aide une femme sans-abri en lui donnant sa carte de crédit pour retirer de l’argent

Nous rencontrons souvent des vidéos sur les réseaux sociaux qui montrent un créateur de contenu ou un riche homme d’affaires aidant les pauvres. Les vidéos réconfortantes nous disent qu’il y a encore de bonnes personnes qui peuvent nous aider en cas d’urgence. De plus, il existe des créateurs de contenu dont l’intégralité du contenu est basé sur l’aide aux personnes dans le besoin. Récemment, une de ces vidéos a fait surface, dans laquelle un homme a été vu en train de donner sa carte de crédit à une personne sans-abri – la laissant retirer autant d’argent qu’elle en avait besoin pour l’aider.

La vidéo virale a été partagée sur la plateforme de médias sociaux par la page populaire Viral Hog. La vidéo était sous-titrée, “Pas de changement alors je lui ai donné ma carte de crédit.” Cela a commencé avec une femme sans abri assise à côté d’un guichet automatique, demandant de l’argent aux gens. Cependant, les gens ont continué à l’ignorer jusqu’à ce que la personne qui réalisait la vidéo vienne la voir.

L’homme a donné sa carte de crédit à la femme et lui a demandé de retirer tout montant dont elle avait besoin. Elle a ensuite pris sa carte de crédit et l’a insérée dans le guichet automatique. Elle a ensuite demandé à l’enregistreur vidéo si elle était d’accord pour retirer un montant particulier et il a répété «tout ce que vous voulez». Elle retire alors le montant et remercie l’homme.

La vidéo est devenue virale sur Instagram avec plus de 64 000 vues et plus de 2 400 likes. Les personnes dans la section des commentaires étaient divisées sur la question de savoir si la femme avait vraiment besoin d’argent ou était-elle quelqu’un qui se faisait passer pour une pauvre. Certains ont même affirmé que la femme était peut-être venue avec le caméraman, juste pour la vidéo.

Un utilisateur a écrit : “Laissez-moi juste faire une vidéo rapide pour les likes et la validation des réseaux sociaux… J’ai juste besoin de trouver un mendiant dont je peux d’abord exploiter le désespoir.”

Un autre utilisateur a commenté: «Arrêtez de donner de l’argent à ces mendiants de carrière. Regardez comment elle est habillée. Elle sera récupérée au Merc à la fin de son quart de travail. Aidez de vraies personnes qui traversent des moments vraiment difficiles.

Cependant, certains ont même apprécié l’acte. Un utilisateur a commenté: «Tellement inspirant et gentil, c’est beau à voir. Ça me donne envie de faire la même chose pour quelqu’un dans le besoin. Merci à cette personne pour sa compassion et sa générosité.

Pensez-vous que l’acte était réel? Ou était-ce juste un sketch pour attirer l’attention sur les réseaux sociaux ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici