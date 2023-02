Un homme aide sa fille à se souvenir des mouvements de danse sur scène

Monter sur scène peut être une expérience éprouvante pour les nerfs, surtout quand on est jeune. Beaucoup d’yeux lorsqu’ils sont sur scène se tournent souvent pour chercher quelqu’un qu’ils connaissent dans la foule. Il met leur esprit à l’aise et est la source d’un confort ultime. Cet homme savait que sa fille le chercherait dans la foule et il était juste devant la scène pour l’aider à calmer ses nerfs. Un clip partagé sur Twitter par l’officier de l’IPS Dipanshu Kabra a capturé l’homme en train de danser avec les enfants sur scène sur la chanson à succès Punjabi de Daler Mehndi Tunak Tunak Tun. Ce n’est pas seulement pour danser qu’il rejoint les enfants. Il semble qu’il s’assure que sa fille qui est sur scène n’oublie pas les marches.

Le clip a laissé les utilisateurs des médias sociaux se remémorer le lien qu’ils partagent avec leurs pères ou leurs filles. D’autres ont fait remarquer qu’il semble que l’homme ait vu cette routine de danse plusieurs fois. Certains se sont même demandé s’il était le chorégraphe, à en juger par sa mémorisation de tous les mouvements.

Néanmoins, tout le monde s’accorde à dire que les pères sont les plus grands pom-pom girls de leurs filles. Un utilisateur de Twitter a tweeté: “Aucun comme papa… Toujours la meilleure pom-pom girl pour sa fille… La mienne a toujours eu le sourire le plus fier de mes plus petites réalisations… Je l’ai perdu il y a 16 ans, mais croyez qu’il veille toujours sur moi.”

Un autre tweet disait : « C’est la beauté d’une relation père-fille. Je me souviens du jeu de ma fille sur scène à Bharatiya Vidya Bhavan, Kingkoti. Quelle merveilleuse performance ce fut à un si jeune âge. Heureux les pères qui ont de si jolies filles.

“Les pères sont les plus grandes pom-pom girls d’une fille. Touchwood… le mien l’est ! Merci papa », a écrit un autre utilisateur.

Il semble que les pères ne soient pas les seuls bons pom-pom girls. Les mères sur Instagram ont lancé une tendance créative trop saine pour être manquée. Ils capturaient les réactions naturelles de leurs enfants alors qu’ils regardaient leurs parents s’amuser. Les parents sont censés faire quelque chose d’amusant, comme danser, et ont demandé aux enfants de les enregistrer. La torsion de l’intrigue est que la caméra est en fait tournée vers les enfants eux-mêmes plutôt que vers les parents. Découvrez un tel clip ici:

Selon les utilisateurs des médias sociaux, cette petite astuce a suscité certaines des réactions les plus réconfortantes.

