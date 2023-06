Un homme agressé et battu avec une bouteille par des squatters qui ont pris possession d’une maison de vacances

Un Britannique qui possède une maison en Espagne a été brutalement attaqué par des squatters qui auraient pris possession de sa maison espagnole alors qu’il était au Royaume-Uni, selon des informations européennes.

Identifié uniquement sous le nom de Michael, l’homme britannique de 52 ans aurait volé de son domicile à Liverpool vers une maison de vacances dans la région de la Costa del Sol en Espagne le mois dernier après que des voisins l’aient alerté que des squatters avaient repris sa propriété, selon Euro Weekly Nouvelles.

« Ils l’ont appelé et lui ont demandé s’il avait loué son appartement. Il a répondu non, puis ils lui ont expliqué qu’il y avait des gens qui y vivaient, alors il a dit qu’il prenait un avion et qu’il était venu voir ce qui se passait », a déclaré une porte-parole. pour le complexe résidentiel a déclaré au point de vente espagnol El Confidencial.

Michael est arrivé à son domicile espagnol et a confronté les squatters mais a été accueilli avec hostilité, car les suspects l’auraient battu avec une bouteille. L’homme s’est retrouvé avec des coupures au visage, au dos et à d’autres parties de son corps, selon des reportages et des photos circulant en ligne.

« Nous lui avons dit que nous irions avec lui, mais il nous a dit de ne pas nous inquiéter, qu’il irait seul », a déclaré un voisin non identifié à El Confidencial.

« Plusieurs personnes l’ont battu. Ils l’ont attaqué avec une bouteille et l’ont coupé avec du verre », a ajouté le voisin non identifié. « Dans le dos, par exemple, il avait une blessure de 10 cm. Un peu plus, et ils l’auraient tué », ont-ils souligné.

Les autorités locales ont réagi à l’incident, qui a eu lieu le 30 mai, et ont dit à Michael de « déposer une plainte » contre les squatters, a rapporté le média.

Michael a porté plainte et a raconté dans son témoignage que lorsqu’il est arrivé dans sa maison de vacances espagnole, il n’a pas pu ouvrir la porte d’entrée avec sa clé en raison du changement des serrures. Il aurait remarqué qu’une fenêtre était ouverte à la maison, serait monté sur un balcon et serait entré dans la maison par la fenêtre.

Une fois à l’intérieur, il a trouvé trois hommes à l’intérieur et a demandé pourquoi ils étaient là, « ce à quoi les habitants de la maison ont répondu violemment en déclenchant une attaque. L’un d’eux a cassé une bouteille avec laquelle il a porté plusieurs coups au corps et à la tête du plaignant alors qu’il se débattait », selon son témoignage.

Michael a décrit les hommes comme « vraisemblablement de nationalité marocaine », selon Euro Weekly News.

Michael a été soigné dans un hôpital local pour ses blessures et libéré le lendemain de l’attaque, a rapporté le média.

La police locale a arrêté les hommes le 8 juin, selon le média espagnol Murcia Today, et ils ont été détenus pour trafic de drogue, fraude à l’électricité et vol de meubles. L’affaire est en cours, selon le point de vente, et Michael est retourné à Liverpool quelques jours après l’attaque.

Les problèmes de squattage en Espagne se sont intensifiés, selon Murcia Today, les locaux décrivant que les lois actuelles favorisent les squatters par rapport aux propriétaires légaux. Le squattage a également été un problème aux États-Unis, car les propriétaires à travers le pays ont raconté de longues batailles juridiques pour expulser les personnes vivant illégalement dans leurs résidences. Les moratoires d’expulsion de la pandémie ont également attisé les flammes de ce problème, selon des rapports précédents de Fox News Digital.