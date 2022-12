Un homme agressé au Liquid Zoo de Kelowna gagne 200 000 $ en poursuite

Un homme blessé lors d’une agression non provoquée au Liquid Zoo de Kelowna recevra environ 200 000 $ en compensation, près d’une décennie après l’incident.

Selon le jugement d’un procès de la Cour suprême qui a été déposé le 16 décembre, Cameron Alexander McRae était au centre-ville de Liquid Zoo pour un enterrement de vie de garçon le 19 mai 2013. Lui et ses amis célébraient dans une zone réservée de la discothèque lorsque Jason Townsend, qui ne faisait pas partie des célébrations, s’est approché et a frappé le plaignant au visage.

McRae a reçu un diagnostic de fractures faciales, huit dents endommagées, des blessures aux tissus mous du cou et une commotion cérébrale. Il a eu besoin de plusieurs interventions chirurgicales et dentaires, dont quatre traitements de canal, pour réparer les blessures.

McRae allègue qu’il souffre toujours de douleurs, de maux de tête, d’anxiété et de difficultés de concentration à la suite de l’agression.

McRae a reçu 98 087 $ pour les pertes de salaire passées, 30 000 $ pour la perte de revenus futurs, 70 000 $ pour les dommages non pécuniaires, 2 500 $ en dommages-intérêts aggravés contre Townsend et 5 188 $ en compensation pour les services de santé.

L’avocat Christopher Hart a déclaré à Capital News qu’il ne commenterait pas l’affaire.

