Un homme âgé sauvé aux États-Unis après avoir passé 17 nuits dans la jungle de l’Oregon

Un homme américain, qui a été porté disparu, a été secouru par la police après avoir passé 17 nuits dans la nature sauvage de l’Oregon. L’épouse de Harry Burleigh a déposé son rapport de disparition le soir du 7 mai, après qu’il ne soit pas revenu d’un voyage de camping dans la région de Toketee. À la suite de sa plainte, le service de recherche et de sauvetage du comté de Douglas a commencé une opération de recherche à grande échelle le lendemain. Au début, la police n’a pu trouver que la voiture de Harry et un sentier qui menait aux lacs Twin.

Selon abc, L’équipe de sauvetage a appris qu’Harry avait marché dans la région des lacs Twin pour pêcher avant de disparaître. L’équipe de sauvetage n’a pas perdu et a poursuivi l’opération de recherche. Heureusement, ils ont reçu de l’aide de bénévoles. Au fil des jours, une opération de recherche s’est élargie et une quarantaine de volontaires se sont également mobilisés pour retrouver Harry. Les volontaires avaient même mis en place un groupe Facebook pour la mission de recherche.

Mais aucune piste n’a été trouvée pour atteindre l’homme de 69 ans. Le 16 mai, les sauveteurs ont eu une lueur d’espoir après avoir trouvé une boîte à pêche et un abri de fortune dans la jungle. L’équipe a laissé une note et un briquet au même endroit. Dans la note, ils avaient demandé à Harry de faire un feu qui pourrait signaler sa présence. Une semaine s’est écoulée, l’équipe de recherche est tombée sur un autre refuge. Et cette fois, ils ont même eu une réponse du vieil homme.

Le 24 mai, le bureau du shérif du comté de Douglas a informé que Harry avait été retrouvé et qu’il était en sécurité. Ils ont dit que le vieil homme avait une douleur mineure mais qu’il était stable. Un communiqué du bureau indiquait qu’un hélicoptère Brim Aviation avait été utilisé pour transporter Harry de son emplacement. Il a d’abord été transporté vers un hélicoptère Lifeflight en attente, qui l’a emmené à l’hôpital pour évaluation.

