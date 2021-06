Un homme âgé jouant des mélodies de Bollywood au violon dans la rue de Kolkata gagne des cœurs : regardez

À une époque où les artistes ont du mal à joindre les deux bouts au milieu de la pandémie, une vidéo virale d’un homme de Calcutta jouant des reprises de chansons de Bollywood sur son violon a laissé les internautes sans voix et submergés. Son interprétation a reçu des pluies d’appréciation et de soutien de toutes les plateformes de médias sociaux. La vidéo a été partagée par l’utilisateur de Twitter Aarif Shah (@aarifshaah) et selon l’utilisateur, la vidéo présente un musicien âgé, Bhogoban Mali. Le Mali est un artiste en difficulté qui divertit les gens au milieu de la pandémie dans la ville.

Regarde:

Son nom est Bhogoban Mali, il réside quelque part autour de Girish Park, ce que j’ai appris à connaître.. une aide ponctuelle ne fonctionnera pas pour ces artistes, si quelqu’un peut faire quelque chose à long terme, ce sera une aide réelle, je suppose. pour lui pour tous les artistes talentueux comme lui. https://t.co/y5nCvODTfm– Savvy (@savvygupta) 7 juin 2021

Le clip de 2,05 minutes présente Mali, un homme âgé debout devant le magasin fermé tout en jouant des airs de chansons classiques de Bollywood comme Diwana Hua Baadal d’Asha Bhosle et Mohammed Rafi, du film de 1964 Kashmir ki Kali, suivi d’Ajeeb Dastan Hai Yeh par Lata Mangeshkar du film 1960 Dil Apna Aur Preet Parai.

Dès que la vidéo a été téléchargée, elle est devenue virale en quelques minutes, chargée de likes et de commentaires d’utilisateurs sur les réseaux sociaux. Après avoir vu cette vidéo de 2 minutes et 5 secondes, les utilisateurs de Twitter sont non seulement impressionnés par la chanson, mais aussi se demandent où se trouve l’artiste.

La vidéo a été initialement tweetée par Aarif Shah, puis retweetée par le compositeur de musique Savvy Gupta. Bien qu’il ne soit pas exactement clair où cette vidéo a été tournée. En dehors de cela, le compositeur a été très impressionné par le talent et a exhorté les adeptes à aider l’artiste talentueux.

L’un des utilisateurs nommé Savvy a déclaré que le nom de l’artiste est Bhogoban Mali et qu’il réside quelque part autour du parc Girish. Certains utilisateurs ont écrit « Toutes les choses sont classiques ! Tourné devant un magasin vendant du HMT vintage! ». Un autre a écrit: « Wow, c’est tout simplement génial… quel talent. »

Tout est classique ! Prise de vue devant un magasin vendant du HMT vintage ! — Humain (@_thefine) 6 juin 2021

Avez-vous une idée de la façon dont cette personne peut être retrouvée et aidée ? Désireux de contribuer. — Dibyendu Nandi (@ydnadydnad) 6 juin 2021

Wow, c’est tout simplement génial… quel talent – Azam Mirza (@Azam_Mirza) 6 juin 2021

C’est un artiste qui lutte et divertissait les gens à Kolkata pendant le verrouillage – Aarif Shah (@aarifshaah) 6 juin 2021

Talent Gr8 J’aimerais pouvoir faire quelque chose pour lui…..— Suman Chopra (@sumanchopra) 6 juin 2021

Le fait qu’il ait l’instrument pourrait signifier qu’il est encore un autre artiste qui s’est retrouvé dans la pauvreté. Serait-il possible de savoir où c’était ? Peut-être qu’une ONG locale pourrait les aider. — Anamika (BasAinweHi) (@HiAinwe) 6 juin 2021

La vidéo a suscité une vive réaction de toutes parts, le vieil homme jouant du violon a tiré sur le cœur des gens.

