Un homme âgé essaie de s’agripper à un alligator et se fait attaquer

La manipulation des créatures sauvages est une tâche pour les experts et il devrait en être ainsi. Mais cet homme a pris les choses en main lorsqu’il a tenté de déplacer un alligator du côté d’un terrain herbeux. Dans un clip partagé sur Reddit, on peut voir l’homme laisser tomber un chiffon pour couvrir les yeux de l’alligator. Il avance ensuite à pas mesurés et écarte les pieds de chaque côté de la créature avant d’essayer de l’attraper par le cou. L’alligator, manifestement agité, se retourne pour attaquer l’homme. Jetez un œil ici :

Les utilisateurs des médias sociaux ne comprenaient pas pourquoi l’homme essaierait de s’engager avec l’alligator en premier lieu. Ils ont également été étonnés de voir à quel point le gars a eu de la chance de ne pas perdre son bras lors de cette attaque. Un utilisateur de Reddit a écrit : « L’alligator a l’air un peu désolé après. Guy a beaucoup de chance que le deuxième snap super rapide n’ait pas touché son pied ou sa jambe ! C’était si proche.

“Condamner! La façon dont il a jeté cette chemise, je pensais vraiment que ce gars savait ce qu’il faisait », a lu un autre commentaire.

Un troisième utilisateur a écrit: «L’alligator fait son truc d’alligator. Il n’y avait aucune raison d’interagir avec lui. Ce n’est pas comme si l’alligator allait s’installer dans son jardin. Laissez-le tranquille et vivez votre vie. Jeter un chiffon sur ses yeux et essayer de le combattre ? Pour quelle raison?”

Pendant ce temps, un utilisateur a fait remarquer qu’il était déçu que ni l’homme ni l’alligator ne se soient montrés déterminés à relever le «défi immédiat».

L’homme a montré des signes d’hésitation immédiatement après avoir mis le tissu sur l’alligator et l’animal sauvage voulait juste qu’on le laisse seul. Un autre utilisateur a mentionné qu’il souhaitait savoir ce qui se passait dans le clip et pourquoi. Ils se demandaient quelle allait être la prochaine ligne de conduite du gars, avait-il été capable de s’agripper à l’alligator ? De toute évidence, il n’y avait aucun outil pour capturer ou chasser l’alligator.

