Un homme âgé danse sur le « kuthu arabe » pour sa femme, sa fille partage une vidéo saine

Les idées préconçues sur l’âge ont récemment été réfutées par un certain nombre de films viraux montrant des personnes âgées dansant avec enthousiasme. Cette adorable vidéo d’un vieil homme dansant joyeusement pour sa femme est la preuve que l’âge n’est qu’un chiffre. Un utilisateur d’Instagram nommé Shruthi Vasudevan a partagé une brève vidéo d’un homme de 70 ans, son père dansant énergiquement dans un lungi et un gilet blanc sur la chanson arabe Kuthu du film tamoul “The Beast”, qui met en vedette l’acteur populaire Vijay.

Shruthi a sous-titré la vidéo, “Téléchargement sur demande. Si vous ne laissez pas partir votre enfant intérieur, il y a toujours du bonheur tout autour de vous. Mon Appa et Amma, deux adorables septuagénaires de 10 ans. De plus, elle a remercié le compositeur et chanteur de la chanson, Anirudh Ravichander, dans le post en le taguant.

Dans la vidéo, un vieil homme essaie de danser pour taquiner sa femme et lui fait sourire. Au début de la vidéo, la femme ne semble pas s’apercevoir que son mari danse mais au bout de quelques secondes, elle le remarque danser et semble s’en amuser.

Sur Instagram, la vidéo a reçu plus de 11,8 millions de vues et 7 lakh likes. La vidéo a été largement diffusée sur les réseaux sociaux et les internautes ont apprécié cette tentative sincère de danser. Un utilisateur a écrit: “Les objectifs de couple ressemblent à.” Un autre utilisateur a écrit: “Cette vidéo a fait ma journée, si mignonne.” Le troisième utilisateur a commenté: “Littéralement, leur lien semble si pur.” “Partenaire comme ça, signifie une vie pleine de bonheur.”, a déclaré un autre utilisateur.

Une vidéo similaire d’un homme âgé exécutant des mouvements de salsa impeccables sur la piste de danse est devenue virale au début du mois dernier et a été publiée sur la page Instagram de la Chambre de commerce des femmes. Les internautes sont également tombés dernièrement sur une vidéo d’un grand-père dansant avec sa petite-fille sur la chanson “Tu es mon rayon de soleil”. à son mariage. Le fait que les gens puissent encore s’amuser de n’importe quelle manière subtile en vieillissant est démontré par chacune de ces vidéos.

