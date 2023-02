Un homme âgé chante Pukarta Chala Hoon Main de Mohammed Rafi; La vidéo devient virale

La musique vous fait vous sentir vivant. Il a le pouvoir de vous transporter dans le temps et de vous aider à calmer votre esprit inquiet. Récemment, une de ces vidéos fait un énorme bruit sur Internet. Dans le clip désormais viral, on peut voir un vieil homme chanter la chanson Pukarta Chala Hoon Main de Mohammed Rafi. Ses expressions et sa voix mélodieuse vous feront sourire.

La vidéo a été publiée sur Twitter par le célèbre acteur Sumeet Raghvan. La légende du clip se lit comme suit : « Voyez ce grand-père. Il est tellement cool. Plein de connaissances techniques, manipulant l’iPad et chantant avec une facilité et un nazakat incroyables. J’ai adoré la façon dont il a sifflé sur les intermèdes… aaye haaye. jiyo dadaji..Jai ho. Le vieux c’est de l’or ».

Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont loué sa voix mélodieuse dans la section des commentaires. Un utilisateur a écrit : « C’est magnifique ! J’ai adoré l’esprit et son chant ». Un autre utilisateur a commenté: « Happy Dada ji. Son bonheur et sa romance sont évidents ». Un troisième utilisateur a écrit : « La meilleure chose que j’ai vue sur Twitter depuis un moment… Sa voix ». « Que Dieu bénisse ces personnes zindadil !! J’ai adoré son chant et ses expressions », a ajouté un autre.

Un homme âgé assis sur un canapé avec un iPad dans une main et un micro dans l’autre est représenté dans la vidéo tendance. L’homme chantait les paroles par cœur avec des émotions sincères.

Voir ce grand-père. Il est tellement cool. Maîtrise de la technologie, manipulation de l’iPad, télécommande et chant avec une facilité et un nazakat incroyables. J’ai adoré la façon dont il a sifflé pendant les intermèdes… aaye haaye..😍😍 jiyo dadaji..Jai ho .Old is gold.Source : WhatsApp pic.twitter.com/N5PG4AicH2— Sumeet Raghvan सुमीत राघवन (@sumrag) 8 février 2023

Le vieil homme vu dans la vidéo est identifié comme étant le Dr Suresh Nambiar, 70 ans, qui est installé à Pallikkunnu, Kannur. Actuellement, il travaille aux EAU et est très passionné par le chant. Bien qu’il n’ait aucune formation musicale classique, il a chanté la chanson de manière mélodieuse. Le Dr Suresh est né et a grandi à Mumbai; et a donc une grande affinité avec la musique hindi, en particulier les chansons de Mohammed Rafi.

La chanson Pukarta Chala Hoon Main est tirée du film Mere Sanam de 1965. Les paroles de la chanson populaire ont été écrites par Majrooh Sultanpuri.

