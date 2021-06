Un CONDUCTEUR a affirmé qu’un OVNI avait plané au-dessus de sa voiture et lui avait envoyé une lumière lors d’une étrange rencontre qu’il avait photographiée mardi soir.

Jose Carrodegua dit qu’il a repéré le mystérieux engin à Cape Coral, en Floride, avant la publication d’un rapport explosif du Pentagone sur la vie extraterrestre.

Jose Carrodegua dit avoir repéré le mystérieux engin à Cape Coral, en Floride Crédit : NBC2

Carrodegua a déclaré à la station locale WBBH-TV : « La lumière a commencé à se séparer en deux, puis à revenir ensemble.

« C’était un diamant noir avec des lumières sur le côté et une lumière rouge vers le centre, pas jusqu’à l’arrière de l’engin.

« J’étais comme une sacrée merde, c’est un OVNI. Ce n’est pas rien d’ici.

« Nous étions juste émerveillés. C’était juste au-dessus de nous, flottant au-dessus de nous. Il n’y avait aucun son. C’était magnifique. »

Carrodegua a ajouté: « Pour le moment, dans mon cœur, je pense que c’était définitivement quelque chose d’une autre planète. »

Le pilote de l’Air Force, Kevin Russo, a déclaré au réseau que le manque de son de l’engin était le « plus gros indice » qu’il provenait d’une autre planète.

Il a ajouté: « Nous n’avons pas d’avions ou d’hélicoptères silencieux à ma connaissance dans notre monde en ce moment.

« J’irais du côté des 90 pour cent… que ce n’est probablement pas d’ici. »

Les dossiers de la Federal Aviation Administration (FAA) montrent qu’il n’y avait aucun avion dans la région à ce moment-là.

Bill Clinton a déclaré plus tôt ce mois-ci « il y a quelque chose que vous pourriez appeler la vie » dans l’espace lorsqu’il a été interrogé sur les récentes observations d’ovnis.

Clinton se joint à l’ancien président démocrate Barack Obama pour tirer la sonnette d’alarme sur la vie extraterrestre à la suite d’une série d’observations par des militaires américains.

Sondée pour savoir si les ovnis étaient réels, Clinton a déclaré que le gouvernement américain n’avait jamais prouvé leur existence mais qu' »il y a des choses qui volent là-haut que nous n’avons pas encore complètement identifiées ».

« Gardez à l’esprit qu’il y a des milliards de galaxies dans un univers en constante expansion », a ajouté Clinton.

« Je veux dire, vous ne pouvez même pas vous faire une idée du nombre de choses qui existent. Personne ne le sait, mais je pense que la probabilité est qu’il y a quelque chose que vous appelleriez la vie ailleurs. »

Quelques semaines plus tôt, Obama avait déclaré à The Late Late Show with James Corden que les États-Unis surveillaient les observations d’OVNI.

« Eh bien, en ce qui concerne les extraterrestres, il y a certaines choses que je ne peux tout simplement pas vous dire à l’antenne », a déclaré Obama.

« Ce qui est vrai, et je suis vraiment sérieux ici, c’est qu’il y a des images et des enregistrements d’objets dans le ciel dont nous ne savons pas exactement ce qu’ils sont.

« Nous ne pouvons pas expliquer comment ils se déplacent, leur trajectoire. Ils n’avaient pas de schéma facilement explicable. »

Les commentaires interviennent alors que ce qui était considéré comme une théorie du complot est maintenant pris au sérieux comme une menace pour la sécurité nationale.

Un rapport explosif du Pentagone – qui n’a pas encore été rendu public – devrait confirmer que la grande majorité des 120 observations faites par le personnel de la marine américaine au cours des deux dernières décennies n’étaient pas des technologies militaires américaines ou autres.

Ces résultats – qui doivent être présentés publiquement au Congrès plus tard ce mois-ci – éliminent la possibilité que les pilotes de la Marine aient pu voir une forme d’avion secret du gouvernement, rapporte le New York Times.

Les responsables pensent que certains des phénomènes aériens pourraient provenir d’une puissance rivale telle que la Russie ou la Chine, craignant que Moscou n’expérimente la technologie hypersonique.

Les hauts responsables informés des résultats ont déclaré que, parce que le rapport n’est pas concluant, le gouvernement ne pouvait pas exclure définitivement les théories des vaisseaux spatiaux extraterrestres.

Une version non classifiée des résultats devrait être publiée au Congrès d’ici le 25 juin. Le rapport final, cependant, comprendra toujours une annexe classifiée, selon le Times.

Les responsables ont déclaré que l’annexe ne contiendra aucune preuve d’activité extraterrestre, mais le fait qu’elle doit rester classifiée alimentera probablement une spéculation accrue.

Bill Clinton a déclaré plus tôt ce mois-ci « il y a quelque chose que vous pourriez appeler la vie » dans l’espace lorsqu’il a été interrogé sur les récentes observations d’ovnis

Image du ministère de la Défense de 2015 montrant un objet inexpliqué planant haut le long des nuages, voyageant contre le vent Crédit : AFP

L’ancien responsable du Pentagone, Lue Elizondo, a déclaré que l’armée avait vu de mystérieux ovnis « tic-tac » depuis 1950, peut-être même plus tôt.

Elizondo a déclaré que des militaires de haut niveau et des scientifiques avaient repéré des ovnis au-dessus des installations militaires américaines à plusieurs reprises.

« Le gouvernement américain a finalement admis qu’il ne s’agissait pas d’une technologie secrète américaine », a-t-il déclaré. « Mais maintenant, il y a une certaine marge de manœuvre pour dire: » Eh bien, c’est peut-être une technologie accusatoire étrangère. « »

Elizondo a versé de l’eau froide sur la théorie que la Russie ou la Chine pourraient être à l’origine des phénomènes aériens.

Il a déclaré que la Russie avait partagé une grande partie de ses informations sur les ovnis avec les États-Unis après la chute du mur de Berlin tandis que la Chine, a déclaré Elizondo, était en retard technologique par rapport aux États-Unis et n’aurait probablement pas développé un tel avion.

« Nous parlons d’un pays qui, d’une manière ou d’une autre, a gardé pendant 70 ans cette technologie qui avait au moins 1 000 ans d’avance sur nous – l’a gardée secrète, a pu l’utiliser contre nous depuis 1950 », a-t-il déclaré à propos du possibilité.

Une théorie est que les ovnis ont vécu sous la mer.

Gary Heseltine, vice-président du groupe de suivi des ovnis International Coalition for Extraterrestrial Research, a déclaré que les vidéos montrant des rencontres entre l’US Navy et les ovnis ainsi qu’une enquête du Pentagone sont des changeurs de jeu qui ouvrent la voie pour enfin expliquer l’inexpliqué.

« On voit souvent des ovnis entrer et sortir de l’eau, alors soupçonnez que dans nos océans et nos tranchées les plus profonds, nous pourrions bien avoir des bases extraterrestres », a-t-il déclaré à The Sun Online.

« Cela semble fou, mais si vous y réfléchissez, nous ne connaissons que 5% de l’océan, nous en savons plus sur la surface de la lune ou de Mars que sur nos propres océans – donc cela me semblerait pourquoi les ovnis sont régulièrement vus entrer et sortir de l’eau. »