Un homme affirme que le travail acharné ne peut jamais battre la richesse générationnelle, Twitter n’est pas d’accord

C’est un débat sans fin sur le rôle du travail acharné dans la réussite par rapport à l’impact de la richesse générationnelle. Beaucoup de gens ont affirmé que le travail acharné triomphe de toutes les circonstances. D’autres pensent que la richesse générationnelle est le facteur le plus important pour réussir dans la vie. Même l’industrie cinématographique n’a pas été épargnée par le problème des gens qui fustigent souvent les enfants vedettes pour avoir apparemment plus facile que les autres acteurs. Vous ne savez pas pourquoi nous opposons détermination et richesse héritée ? Eh bien, un compte Twitter a lancé la discussion en affirmant que rien ne peut battre la richesse générationnelle. Ce qui a suivi ensuite était un débat pour battre tous les autres.

Avant de prendre de l’avance et de vous montrer les meilleures réponses, jetez un œil à ce qu’était le tweet qui a déclenché la tempête. Un utilisateur de Twitter nommé Shubham Sharma a affirmé : « En ce moment, je suis entièrement convaincu, peu importe à quel point vous travaillez dur, vous ne pouvez jamais battre la richesse générationnelle ».

Rn Je suis entièrement convaincu que peu importe à quel point vous travaillez dur, vous ne pouvez jamais battre la richesse générationnelle 😭😭— Dr.Shubham Sharma (@ShubhamShawarma) 4 mai 2023

La remarque a déclenché un débat sur Twitter, car de nombreux utilisateurs étaient en désaccord avec véhémence avec le message. « Totalement en désaccord », a commenté un compte.

Totalement en désaccord – Bharath Raj (@bharath_raj612) 4 mai 2023

« Ne suis pas complètement d’accord. Peut-être vrai dans une certaine mesure. Mais même la richesse générationnelle ne vient pas facilement. Cela implique de prendre des risques, de planifier à long terme et de travailler dur », lit-on dans un commentaire.

Ne suis pas complètement d’accord. Peut-être vrai dans une certaine mesure. Mais même la richesse générationnelle ne vient pas facilement. Cela implique de prendre des risques, de planifier à long terme et de travailler dur.— Shreyan Dani (@shreyan_dani) 4 mai 2023

Quelques-uns ont affirmé que même la richesse générationnelle était la création des efforts de quelqu’un.

La richesse générationnelle a également été gagnée par le travail acharné de quelqu’un.— an_kita_ sing_h (@an_kita_sing_h) 4 mai 2023

Certaines personnes n’ont pas manqué de mentionner à quel point la chance est un facteur de réussite.

Le hasard est aussi une entité très puissante. Les personnes qui sont dans le jeu au bon moment et dans les bonnes circonstances gagnent beaucoup. Warren Buffett l’a mentionné à plusieurs reprises.— Karavali express (@Karavalicyclone) 5 mai 2023

« Le concept de richesse est de l’accumuler pour les générations futures. Tout le monde veut une vie meilleure pour ses enfants que la sienne. La richesse générationnelle s’accompagne non seulement d’un solde bancaire, mais aussi de réseaux, d’une initiation précoce à l’industrie, de procédures déjà établies, etc. », a écrit un utilisateur.

Le concept de richesse est de l’accumuler pour les générations futures. Tout le monde veut une meilleure vie pour ses enfants que la leur. La richesse générationnelle vient non seulement avec un solde bancaire, mais aussi avec des réseaux, une initiation précoce à l’industrie, des procédures déjà établies, etc. – Procrastinateur perpétuel (@ Akshay01shukla) 4 mai 2023

Certaines personnes ont remis en question la logique du tweet. « C’est comme dire que peu importe à quel point les gens travaillent dur en Inde, ils ne battront jamais les Britanniques », a écrit un utilisateur.

C’est comme dire que peu importe à quel point les gens travaillent dur en Inde, ils ne battront jamais les Britanniques.— Ramakant Yadav (@ Ramakan52011087) 5 mai 2023

Quelques personnes avaient une attitude zen face à la discussion et ont dit que les gens devaient travailler dur sans se soucier des résultats.

Son devoir est d’accomplir ses devoirs sans attachement aux résultats— Mihir (@koolmihirr) 4 mai 2023

D’autres ont déclaré que toute réalisation est une combinaison de chance et de travail acharné.

La richesse ou quoi que ce soit dans la vie, c’est 50% de travail acharné et 50% de chance. Certaines familles sont simplement bénies. Le travail acharné ne les surpassera pas.— Naturo (@Sadhjii) 6 mai 2023

Il semble que la discussion ne soit pas encore terminée. Le tweet a incité les gens à choisir leur camp et à défendre leurs points de vue. Quelles sont vos réflexions sur le sujet ?