Un homme affirme être le premier à s’être fait tatouer par un singe

Un influenceur des médias sociaux au Venezuela a été critiqué pour s’être fait tatouer un singe. L’influenceur, Funky Matas, a partagé une vidéo de son processus d’encrage sur Instagram, et cela n’a pas été bien accueilli par le public. Dans le clip, Funky Matas informe ses abonnés de ses allées et venues au Mexique en attendant qu’une camionnette se présente avec un singe. Il procède ensuite à la révélation de son plan pour entraîner l’animal à tatouer. “Je suis ici au milieu du Mexique devant un Mcdonald’s et j’attends qu’une camionnette blanche se présente avec un singe à l’intérieur. Je vais rencontrer un singe, lui apprendre à tatouer, et il va me tatouer. Il se passe des choses », dit-il en présentant son plan.

Dans la scène suivante, une camionnette s’arrête devant lui, puis sort un entraîneur avec son petit singe. Lorsque l’influenceur explique son projet de se faire tatouer par un singe, le dresseur perplexe ne lui promet pas de chance et dit que l’animal ne pourra pas mener à bien la tâche. « Tu es en train de me dire que tu veux qu’il te tatoue. En réalité, le singe ne va pas vous tatouer. Je ne vous promets rien », a déclaré le dresseur de singes.

Deux jours après leur rencontre, Funky Matas se présente dans un studio de tatouage pour se faire tatouer par le singe. La vidéo indiquait comment l’animal avait reçu le stylo de tatouage et ordonné de le tenir, mais le singe refusait de le faire. Dans une déclaration de non-responsabilité, Funky Matas a déclaré: «Nous étions sceptiques au début quant au tatouage de singe. Les premiers instants ont indiqué qu’il ne me tatouerait pas. Mais après s’être assis avec 2 dresseurs de singes pendant environ une heure et avoir enseigné au singe différentes techniques impliquant de la nourriture.

Le clip montre ensuite le petit singe tenant le stylo de tatouage pour griffonner simplement l’encre sur la peau de l’homme. “Donner un nouveau sens au terme ‘Monkey Tattoo.’ Je suis officiellement la première personne au monde à me faire tatouer par un singe”, a écrit l’influenceur en partageant la vidéo. Jetez-y un œil ici :

Dès que la vidéo de la bobine a fait surface en ligne, elle a fini par irriter un barrage d’amoureux des animaux. Un utilisateur a écrit: “C’est de l’exploitation animale, tellement d’ignorance”, un autre a ajouté: “La stupidité humaine, ils l’appellent.” Un autre a commenté: “Quel type de crack, toujours en train de faire des choses folles!” Pendant ce temps, un utilisateur l’a appelé: “Terrible, arrêtez d’utiliser des primates pour ces choses folles et soutenez nos projets de conservation.”

Notamment, Funky Matas détient le record du monde Guinness pour avoir le plus de signatures tatouées sur son dos, le nombre serait supérieur à 220.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici