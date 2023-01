Un homme admet avoir volé plus de 1 000 livres inédits — RT Games & Culture

Un citoyen italien a plaidé coupable de fraude devant un tribunal de New York après s’être fait passer pour des éditeurs et des agents pendant plusieurs années afin de voler des manuscrits de livres non publiés, dont beaucoup ont été écrits par des auteurs célèbres, ont déclaré les procureurs fédéraux.

Filippo Bernardini, 30 ans, a avoué un chef d’accusation de fraude par fil en relation avec le stratagème devant le juge magistrat américain Sarak Netburn vendredi devant un tribunal fédéral de Manhattan.

L’Italien, qui travaillait à Londres pour le géant américain de l’édition Simon & Schuster, a utilisé sa connaissance intime de l’industrie pour duper des dizaines d’auteurs en leur remettant leurs œuvres non publiées, selon les procureurs.

“Grâce à des stratagèmes d’usurpation d’identité et de phishing, Bernardini a pu obtenir frauduleusement plus d’un millier de manuscrits,», a déclaré le procureur américain Damian Williams.

Bernardini “s’est fait passer pour des centaines de personnes distinctes et s’est engagé dans des centaines d’efforts uniques pour obtenir frauduleusement des copies électroniques de manuscrits auxquels il n’avait pas droit,” selon un communiqué du bureau du procureur américain pour le district sud de New York.















L’accusé a créé de faux comptes de messagerie en enregistrant plus de 160 domaines Internet “qui ont été conçus pour ressembler de manière confuse aux entités réelles qu’ils usurpaient, y compris seulement des erreurs typographiques mineures qui seraient difficiles à identifier pour le destinataire moyen lors d’un examen rapide,», ont déclaré les responsables.

Selon les procureurs, le stratagème a commencé «au moins» dès août 2016 et s’est poursuivie jusqu’en janvier de l’année dernière, lorsque l’homme a été arrêté par le FBI à l’aéroport international John F. Kennedy.

Bernardini n’a jusqu’à présent pas expliqué publiquement les motifs de ses actions. Selon les médias, les manuscrits volés n’ont fait l’objet d’aucune fuite sur Internet et aucune demande de rançon n’a été faite. Parmi les victimes du stratagème figureraient la célèbre romancière et poétesse canadienne Margaret Atwood, l’auteur britannique primé Ian McEwan et la romancière et scénariste irlandaise Sally Rooney.

Dans le cadre de son plaidoyer de culpabilité, Bernardini a accepté de verser un dédommagement de 88 000 $, ont indiqué des responsables. Il sera condamné le 5 avril. La peine maximale à laquelle il pourrait encourir est de 20 ans de prison.