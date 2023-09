Un homme admet avoir empoisonné les céréales d’un tout-petit de Toronto avec du nitrite de sodium

Un homme de Toronto a admis avoir empoisonné mortellement des céréales pour petit-déjeuner d’un tout-petit dans une résidence de Scarborough en 2021 dans le cadre d’un complot « obsessionnel » contre une femme mariée.

Francis Ngugi, 47 ans, a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré dans le décès de Bernice Natanda Wamala, trois ans, devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, à Toronto, mardi. Il a également plaidé coupable dans la tentative de meurtre de Samarah Sameer, trois ans.

Bernice est décédée le 21 mars 2021 après avoir ingéré du nitrite de sodium alors qu’elle dormait chez Sameer la nuit précédente.

Selon un exposé conjoint des faits, les enfants n’étaient pas la cible visée par Ngugi. Au lieu de cela, l’homme a empoisonné les céréales dans une tentative manquée d’assassiner Zahra Issa, la mère de Sameer, dont il était devenu de plus en plus obsédé au cours des mois précédents.

« Il n’y a aucun mot que je puisse dire pour défaire ce que j’ai fait », a lu Ngugi dans une déclaration manuscrite au tribunal mardi. « J’ai pris la vie d’un ange, Bernice, et pour cela je suis vraiment désolé. »

Ngugi a rencontré Issa dans une école d’apprentissage pour adultes en 2019, peu de temps après qu’ils aient tous deux immigré au Canada en tant que demandeurs du statut de réfugié – elle de Tanzanie et lui du Kenya.

L’exposé conjoint des faits note que Ngugi et Issa ont eu une relation amoureuse en 2020, mais explique qu’elle a systématiquement repoussé ses avances ultérieures, citant son mari et sa fille aînée qui prévoyaient de la rejoindre éventuellement au Canada.

Ngugi est alors devenu obsessionnel et jaloux dans sa fixation sur Issa, selon les documents.

En 2020, le tribunal a découvert qu’il avait acheté un enregistreur audio secret et l’avait caché dans la chambre d’Issa, enregistrant bon nombre de ses « interactions et conversations privées à son insu ».

Après plus de six mois d’avancées apparemment non désirées, Ngugi s’est faufilé dans la maison d’Issa à Toronto entre fin février et début mars et a placé une quantité mortelle de nitrite de sodium dans la boîte de céréales, révèle l’exposé des faits de l’accord.

Le produit chimique a été volé à l’usine de transformation alimentaire de Scarborough, Griffiths Foods, où Ngugi travaillait comme concierge.

Les documents expliquent que le supérieur de Ngugi l’avait prévenu que « moins d’une cuillère à café » tuerait quelqu’un en une heure.

Mais il a déclaré au tribunal qu’il n’avait pas l’intention que les enfants mangent ces céréales.

Le 7 mars 2021, vers 5 heures du matin, Issa a donné des céréales à Samarah et Bernice. Après avoir mangé, Bernice est immédiatement tombée gravement malade. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital où des mesures de sauvetage ont été tentées, mais après une convulsion et deux crises cardiaques, elle est décédée à 14 h 16.

Bernice Nantanda Wamala est vue sur cette photo. (Fourni)

La cause du décès, qui n’a pas été révélée à la mère de Bernice pendant des semaines après la mort de l’enfant, était un manque d’oxygène dans les cellules du corps.

Peu de temps après Bernice, Samarah a également commencé à présenter des symptômes similaires. Elle aussi a été transportée à l’hôpital et s’est rétablie après quatre jours de traitement.

Lorsque les enfants ont commencé à montrer des symptômes de maladie, Issa a appelé Ngugi, qui s’est précipitée chez elle après son travail et s’est rendue à l’hôpital avec elle, selon le constat des faits.

Pendant tout ce temps, il n’a pas dit à elle ni au personnel de l’hôpital qu’il avait mis du nitrite de sodium dans les céréales.

Lorsque Ngugi a parlé pour la première fois à la police, il a nié avoir eu connaissance de la façon dont les enfants étaient tombés malades ou du produit chimique lui-même. Il a déclaré qu’il ne savait pas qu’il était utilisé chez Griffith Foods, selon les documents.

Lorsqu’on l’a contacté pour commenter, Griffiths Foods a déclaré à CTV News Toronto qu’il était au courant des poursuites judiciaires engagées par Ngugi.

« Avant tout, nos plus sincères sympathies, pensées et prières vont à [Bernice’s mother] et les familles touchées par cette horrible tragédie », a déclaré un porte-parole de l’entreprise.

Le porte-parole a déclaré que Ngugi avait été mis en congé sans solde depuis qu’il avait été inculpé et qu’il avait été licencié de l’entreprise avec effet immédiat, ajoutant que l’entreprise avait l’intention de coopérer pleinement à l’enquête.

Après la mort de Bernice et jusqu’à son arrestation plus de quatre mois plus tard, Ngugi a continué à faire des avances à Issa, malgré le fait qu’elle était « désemparée » et a continué à le rejeter, notent les documents.

En avril 2021, Ngugi a ensuite contacté l’ambassade de Tanzanie et a tenté de dénoncer le mari d’Issa comme un immigrant vivant dans le pays sous une fausse identité dans le but de s’immiscer dans son mariage. Issa a ensuite mis fin définitivement à sa relation avec Ngugi vers mai 2021, indique le document.

Un peu plus d’un mois plus tard, le 19 juin, Ngugi a été arrêté et inculpé de deux chefs d’accusation d’administration d’une substance nocive pour mettre la vie en danger, de deux chefs d’accusation de lésions corporelles illégales et de négligence criminelle ayant entraîné la mort. Ces accusations ont été reclassées en tentative de meurtre et en meurtre moins de deux semaines plus tard.

Dans sa déclaration écrite, lue à haute voix au tribunal mardi, Ngugi a déclaré qu’il s’était rendu compte qu’il avait « volé [Issa] pour toute cette joie et pour ça [he] est vraiment désolé.

« S’il vous plaît, trouvez une place dans votre cœur pour me pardonner », a-t-il demandé à la femme, présentant également ses excuses à sa famille, à son avocat, aux tribunaux et à la Couronne.

Une condamnation pour meurtre au deuxième degré entraîne automatiquement une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins 10 à 25 ans. Le 2 novembre, la juge Maureen Forestell de la Cour supérieure devrait fixer la période après laquelle Ngugi sera éligible à la libération conditionnelle.

Avec des fichiers de Sean Davidson de CTV News Toronto.

Bernice Nantanda Wamala, trois ans, est vue sur cette photo non datée. (Source : Facebook)