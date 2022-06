Un homme acquitté d’un meurtre pour cause de folie s’évade de l’hôpital

AUSTIN, Texas (AP) – Un homme acquitté en raison de la folie du meurtre lors de la mort par arme blanche de son père en 2013 à Austin s’est échappé d’un hôpital d’État dans lequel il avait été interné, ont annoncé lundi les autorités.

Le personnel de l’hôpital d’État du nord du Texas à Vernon a informé la police qu’Alexander Scott Ervin, 29 ans, avait été retrouvé disparu de l’hôpital peu après 7 h 30 lundi, a rapporté le département de police de Vernon. Un examen de la vidéo de sécurité de l’hôpital a révélé qu’Ervin a quitté son dortoir vers 21 heures dimanche et a escaladé la clôture de sécurité de 8 pieds de l’hôpital avant de se diriger vers le nord à pied vers 21h15.

Ervin devait être considéré comme armé et dangereux, a indiqué la police.

Un jury du comté de Travis en 2014 a déclaré Ervin, qui est autiste, non coupable de meurtre pour cause de folie dans la mort de Ray Scott Ervin. La police et le personnel médical d’urgence dépêchés au domicile des Ervins dans l’ouest d’Austin ont trouvé le suspect calme et silencieux, écorché, battu et couvert de sang, a rapporté l’homme d’État américain d’Austin. Son frère, Maxwell Ervin, a témoigné que son frère avait attaqué leur père avec une clé à pipe et un couteau pliant, alléguant que Ray Ervin était un imposteur. Alexander Ervin a prétendu être un membre formé de la CIA en mission pour tuer son père, a témoigné Maxwell Ervin.

Les jurés ont délibéré pendant environ 10 heures avant d’acquitter l’accusé. Pas plus tard qu’en avril, un magistrat a ordonné la poursuite de l’engagement d’Alexander Ervin dans un hôpital psychiatrique public.

The Associated Press