Un homme achète une guitare Taylor Swift aux enchères uniquement pour la détruire

Un homme du comté d’Ellis, au Texas, est devenu viral après avoir acheté une guitare inspirée de Taylor Swift pour 4 000 $ lors d’une vente aux enchères, avant de la détruire.

Dans le clip partagé par TMZon voit l’homme aux cheveux blancs attraper la guitare et la frapper à plusieurs reprises avec un marteau tandis que la foule applaudit. Il avait alors l’air d’être sur le point de l’écraser au sol, avant que l’animateur de l’audition ne l’arrête.

Le dîner annuel WildGame du comté d’Ellis est une « organisation à but non lucratif qui collecte des fonds au profit de l’éducation agricole des jeunes » dans le comté d’Ellis, selon le rapport de l’organisation. site web. Swift n’a pas encore répondu publiquement à la vidéo, et Panneau d’affichage a contacté l’équipe de la superstar pour commentaires.

Swift est également occupée à préparer les dernières dates de sa tournée Eras, massive et record. La sortie d’un milliard de dollars se termine le 3 novembre avec le dernier des trois spectacles au Lucas Oil Stadium d’Indianapolis ; les dates finales sont une série de trois concerts au BC Place à Vancouver du 6 au 8 décembre.

La chanteuse « I Can Do It With a Broken Heart » – qui a récemment fait la une des journaux avec son soutien à la candidate démocrate à la présidentielle, l’actuelle vice-présidente Kamala Harris – a également été rappelée par l’homme politique lorsque Harris a déclaré qu’elle était « très fière d’avoir le soutien de Taylor Swift… C’est une artiste incroyable. Je respecte vraiment le courage qu’elle a eu au cours de sa carrière pour défendre ce qu’elle croit être juste.