Un homme achète sa première voiture à 85 ans après avoir créé une entreprise ayurvédique Blossoms

Vous souvenez-vous de la première voiture que vous avez achetée ou du premier téléphone portable que vous vous êtes acheté ? Les premières sont toujours spéciales. Prenant cette émotion d’un cran, un vieil homme du Gujarat a acheté sa première voiture à l’âge de 85 ans. Il a pu réaliser son rêve après avoir lancé sa propre entreprise de produits ayurvédiques.

Radha Krishan Choudhary, connue sous le nom de Nanaji, a lancé une entreprise ayurvédique nommée Avimee Herbal. La poignée Instagram officielle de sa société ayurvédique a partagé une bobine racontant toute son histoire. « Nous avons créé Avimee Herbal et sommes parvenus à toucher le cœur des gens du monde entier en moins de 6 mois. Alors qu’a-t-il fallu pour devenir un succès du jour au lendemain ??? lire la légende.

Il a en outre mis en évidence des points tels que : vision et mission, conviction, travail acharné et travail d’équipe.

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à rassembler des millions de likes. “Nanajiiiiiii….je suis un grand fan….d’une manière ou d’une autre, chaque fois que je te vois ressentir la chaleur de l’amour et de l’attention de mes grands-parents…..ui a acheté l’huile et le spray…et c’est incroyablement incroyable…. Veuillez réapprovisionner le shampooing… .. Amour et félicitations pour votre nouvelle voiture (sic) », a commenté un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : « Wow Félicitations monsieur. Vous inspirez tant de gens.

Dans la légende, l’équipe a affirmé qu’elle avait une “mission clairement définie pour aider les gens à repousser leurs cheveux grâce à l’utilisation de l’ayurveda”. Ils ont en outre mentionné qu’il n’y a pas de remplacement pour le travail acharné. Il m’a fallu 25 ans pour devenir un succès du jour au lendemain. « Quand les choses devenaient difficiles et que les gens nous traitaient publiquement d’« escroquerie », qu’est-ce qui nous poussait à continuer ? CROYANCE. Nous savions que ce que nous faisions était juste et cela nous a permis de rester motivés », poursuit la légende. Il soulignait également la valeur du travail d’équipe et écrivait : « Ne sous-estimez pas le pouvoir du travail d’équipe. Au cours des premiers jours, toute ma famille s’est réunie pour m’aider. Cela n’aurait pas été possible sans eux. »

