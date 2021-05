Au milieu de la pandémie COVID-19, les applications étant une « nouvelle norme », les pubs ont été autorisés à rouvrir à l’intérieur le 17 mai en Angleterre. Mais les seniors sont confrontés à des défis pour accepter les nouvelles lignes directrices. Partageant une photo d’une personne âgée dans un pub Wetherspoon, un homme a raconté l’histoire d’un vieil homme qui n’a pas pu obtenir une pinte car il n’était pas assez technophile pour avoir l’application. d’une heure à The Ernest Willows à Cardiff, avant qu’un spectateur Mark Farrier ne décide d’intervenir car il se sentait désolé pour le vieil homme.

Maréchal-ferrant dit LadBible qu’il pouvait le voir faire de son mieux pour attirer l’attention des serveurs, mais ils l’ont juste dépassé quelques fois, le laissant découragé. Le jeune homme de 39 ans n’a pas pu voir la lutte du vieux et a fini par lui donner une pinte. Maréchal-ferrant a commandé deux pintes et a partagé une bonne conversation avec le vieil homme. Il a ensuite posté une photo avec le vieil homme et a fait savoir à la société qu’avec les règles actuelles du COVID-19, les personnes âgées peuvent être exclues. Il a dit: «De nombreuses personnes âgées occuperont ce poste cette semaine.»

Parlant de sa rencontre avec le personnel, Farrier a déclaré qu’ils étaient gentils et polis de s’excuser après les avoir confrontés.Wetherspoon a applaudi Farrier pour son geste aimable et a apporté des modifications à leurs directives. Ils ont dit que les clients peuvent passer leurs commandes directement au personnel, ainsi que via l’application. Bien que les clients aient déclaré que l’application était nécessaire en raison de la propagation du virus COVID-19, ils se sentaient également mal pour le vieil homme. L’un des clients a déclaré: «C’était un geste charmant de la part de l’autre client d’intervenir et de lui acheter quelques pintes.» Tandis qu’un autre a salué Farrier pour son intention de sensibiliser les personnes âgées.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici