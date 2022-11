Un homme achète de la nourriture pour un couple indien “sans aucune idée” qui vole pour la première fois et partage une histoire sincère sur LinkedIn

Dans le monde trépidant d’aujourd’hui, aider quelqu’un dans le besoin est grandement apprécié. Et Amitabh Shah, Chief Inspiration Officer de Yuva Unstoppable, a fait exactement cela. Amitabh a aidé un couple âgé à prendre son premier vol. Non seulement cela, mais il leur a même acheté de la nourriture sans le leur dire. L’histoire réconfortante de Shah, qu’il a partagée sur son profil Linkedin, est maintenant devenue virale.

Amitabh Shah, a publié une photo du couple et a partagé qu’il volait de Delhi à Kanpur lorsqu’il a remarqué un couple de personnes âgées d’un village isolé de l’Uttar Pradesh qui se débattait à l’aéroport. M. Shah a révélé que le couple avait fait un long voyage, prenant un bus de huit heures pour se rendre à l’aéroport de Delhi avant de prendre un vol pour Kanpur. “Je les ai vus dans la zone d’embarquement complètement désemparés et je pouvais dire que c’était leur première fois et qu’ils ne comprenaient pas l’anglais. Je me suis approché d’eux avec un sourire et leur ai demandé de simplement me suivre. Ils pensaient que je travaillais pour la compagnie aérienne », a déclaré Amitabh.

Shah a ajouté : « À l’intérieur du vol, ils étaient assis juste devant moi. La tante m’a demandé – “Pouvez-vous s’il vous plaît prendre notre photo et l’envoyer à notre fille qui a un téléphone avec WhatsApp – pour qu’elle sache que nous sommes en sécurité?” J’ai pris cette photo et je l’ai envoyée ».

Shah a poursuivi en disant qu’il avait acheté la paire de sandwichs et de jus sans le leur dire parce qu’ils semblaient avoir faim et soif. “Lorsque l’hôtesse de l’air est venue servir de la nourriture, elle a refusé mais a clairement semblé avoir faim et soif pendant des heures. J’ai dit à l’hôtesse de l’air de leur donner des sandwichs paneer et des jus de fruits et de leur dire que c’était gratuit car ils étaient des clients chanceux de gagner un repas gratuit. Bien sûr, je l’ai payé quand ils ne voyaient pas », a-t-il encore écrit dans le post.

«Ils m’ont simplement ‘souri’ lorsque nous avons atterri et suivi notre propre chemin. Ce jeudi magique, nous devrions toujours être gentils à chaque occasion que nous avons, et croyez-moi, les occasions d’être gentils sont tout autour de vous, n’est-ce pas ? »

Jetez un œil à ce message réconfortant ci-dessous:

En voyant ce message, plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont félicité Amitabh pour son acte de gentillesse. L’un des utilisateurs a écrit : « Geste absolument génial d’Amitabh Shah. Fier de toi jeune homme ! Cette action de la jeune génération indienne portera très haut notre culture du respect des aînés ». Un autre utilisateur a écrit : « Amitabh Shah Vous avez absolument fait un très bon travail et nous pouvons le voir au sourire sur leur visage. Vous avez sûrement fait votre part pour rendre leur expérience bien meilleure ». “Super! Génial », a écrit un troisième utilisateur.

La publication a reçu plus de 24 000 likes et diverses réactions sur LinkedIn.

