Un homme accusé d’une surdose mortelle de fentanyl à Woodstock en détention à la prison du comté de McHenry – Shaw Local

Un homme recherché en vertu d’un mandat d’un million de dollars depuis décembre et accusé d’avoir administré une dose mortelle de fentanyl à une femme retrouvée morte à Woodstock l’année dernière est actuellement détenu à la prison du comté de McHenry, selon le journal de la prison.

RJ Thomas Marinas, 33 ans, de Rockford, a été arrêté par les adjoints du shérif du comté de Winnebago et placé en garde à vue à la prison du comté de McHenry mardi, selon les archives judiciaires du comté de McHenry.

Il est détenu sous caution de 1 million de dollars et devrait verser 10%, soit 100 000 dollars, pour être libéré.

Marinas est accusé d’un chef d’homicide provoqué par la drogue, un crime de classe X, selon la plainte pénale.

S’il est reconnu coupable, il pourrait être condamné à une peine pouvant aller jusqu’à 30 ans de prison.

Marinas est accusée d’avoir délivré une dose mortelle de fentanyl à Cassandra E. Tomassi, 30 ans, de Belvidere, le 4 juin ou vers cette date, selon la plainte.

Tomassi a été retrouvée morte le lendemain dans une résidence où elle séjournait à Woodstock, Woodstock Detective Sgt. Joshua Fourdyce a déclaré au moment où le mandat a été délivré.

Tomassi a été décrit dans un nécrologie comme quelqu’un qui aimait être à l’extérieur et explorer la nature.

“Certaines de ses activités préférées [were] randonnée, kayak et ramassage de pierres », selon la nécrologie. “Elle partageait également l’intérêt de sa mère pour la broderie et le point de croix.”

Elle laisse dans le deuil son père et son frère et a été précédée dans la mort par sa mère, selon la nécrologie.

Vendredi, Marinas n’avait pas d’avocat répertorié. Il doit comparaître mardi au tribunal pour fixer une date pour une audience préliminaire, selon un document judiciaire.