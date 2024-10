Un homme accusé d’une mort par étranglement dans le métro de New York doit être jugé

NEW YORK– Pour certains New-Yorkais, il est le justicier blanc qui a étouffé à mort un innocent Noir dans le métro. Pour d’autres, il s’agit d’un vétéran du Corps des Marines des États-Unis dont la tentative de maîtriser un malade mental s’est soldée par une tragédie.

Un jury de Manhattan aura bientôt son mot à dire Daniel Penny, qui est accusé avec homicide involontaire pour avoir placé Jordan Neely dans un étranglement mortel le 1er mai 2023. La sélection du jury dans le procès de Penny commence lundi.

La procédure judiciaire, qui devrait durer six semaines, fera la lumière sur un meurtre qui a été un point chaud dans le débat national sur l’injustice raciale et la criminalité.

La mort de Neely a également divisé un ville aux prises avec quoi faire face aux personnes confrontées à des crises de santé mentale dans un système de transport en commun où certains cintres de métro je ne me sens toujours pas en sécuritémalgré une baisse des taux de crimes violents.

« Il n’y a tout simplement aucune raison pour que Jordan Neeley soit mort aujourd’hui », a déclaré mercredi à l’Associated Press David Giffen, directeur exécutif de la Coalition for the Homeless. « Tant de systèmes ont fait échouer Jordan et ont contribué à sa mort. »

Penny, 25 ans, a été libérée grâce à une caution de 100 000 $. Il risque jusqu’à 15 ans de prison s’il est reconnu coupable d’homicide involontaire au deuxième degré et jusqu’à quatre ans s’il est reconnu coupable d’homicide par négligence criminelle.

Des témoins ont déclaré que Neely – un ancien imitateur de rue de Michael Jackson âgé de 30 ans, aux prises avec une toxicomanie, une maladie mentale et un sans-abrisme – criait, jetait des objets et agissait de manière erratique dans une rame de métro à Manhattan lorsque Penny s’est approché de lui.

Avec l’aide de deux autres passagers, Penny a épinglé Neely au sol et l’a étranglé pendant plus de trois minutes jusqu’à ce que le corps de Neely devienne mou et qu’il perde connaissance. Le bureau du médecin légiste a jugé qu’il s’agissait d’un homicide causé par une compression du cou.

La rencontre a déclenché près de deux semaines de manifestations avant que le bureau du procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, ne porte un acte d’accusation.

Pendant ce temps, des millions de dollars de dons ont afflué de tout le pays pour aider Penny à couvrir ses frais juridiques, notamment de la part d’éminentes personnalités conservatrices et Candidats républicains à la présidence.

Les avocats de Penny ont fait valoir que le natif de Long Island n’avait pas l’intention de tuer Neely, mais simplement de le retenir suffisamment longtemps pour que la police arrive, car il était préoccupé par la sécurité des autres.

« Si Danny est reconnu coupable, sa condamnation aura un effet dissuasif sur le droit et le devoir de chaque New-Yorkais de se défendre les uns les autres », a déclaré mercredi l’avocat de Penny, Steven Raiser. « Notre espoir le plus sincère est que les New-Yorkais sélectionnés pour ce jury défendront Danny tout comme Danny les a défendus dans ce train il y a plus d’un an aujourd’hui. »

Penny, qui servi quatre ans dans les Marines avant d’être libéré en 2021, a affirmé que Neely avait crié « Je vais te tuer » et qu’il était « prêt à mourir » ou à aller en prison à vie.

Mais la famille et les partisans de Neely ont déclaré qu’il appelait simplement à l’aide. Ils ont déclaré que sa santé mentale s’était détériorée après que le corps de sa mère ait été retrouvé dans une valise dans le Bronx et qu’il avait témoigné lors du procès pour meurtre de son petit ami.

Certains témoins, dont un journaliste indépendant qui a filmé une partie de l’altercation, ont également déclaré que Neely avait agi de manière agressive et effrayant les gens, mais qu’il n’avait attaqué personne avant que Penny ne le tire au sol.

Les membres survivants de la famille de Neely disent qu’ils attendaient ce moment et qu’ils ont l’intention d’assister au procès.

« Je veux juste le regarder en face et me demander pourquoi il ferait quelque chose comme ça », a déclaré Mildred Mahazu, la tante de Neely, âgée de 85 ans et principale gardienne après la mort de sa mère. «Jordan était l’enfant de quelqu’un. Il était aimé de sa famille.

L’oncle de Neely, Christopher Neely, était d’accord.

« La justice pour la Jordanie est la seule chose à laquelle nous pensons », a déclaré cet habitant de Manhattan, âgé de 45 ans. « Nous ne pouvons pas laisser le nom de Jordan être ajouté à la liste des Noirs tués par un Blanc raciste sans justice. »

Les procureurs ont fait valoir dans les dossiers judiciaires que les actions de Penny étaient injustifiées, imprudentes et négligentes, même s’il n’avait pas l’intention de tuer.

Ils se sont concentrés sur les déclarations enregistrées que Penny a faites à la police dans lesquelles il décrit Neely comme un « crackhead », vante son expérience dans les forces armées et démontre aux policiers la technique de soumission qu’il a utilisée.

«Je viens de le mettre dehors. Je viens de l’étrangler », a déclaré Penny, selon une transcription des enregistrements inclus dans les dossiers judiciaires. « Il menaçait tout le monde. »

«Je n’essaie pas de tuer ce type», a déclaré Penny à la police à un autre moment. « J’essaie juste de désamorcer la situation. »

Le bureau de Bragg a refusé de commenter au-delà de ce qu’il a dit dans les dossiers judiciaires. Les procureurs, lors des audiences préliminaires, ont cherché à exclure les preuves concernant les antécédents médicaux et psychologiques de Neely, y compris ses antécédents de toxicomanie. Le juge n’avait pas rendu sa décision sur cette demande vendredi.

Raiser a déclaré que la défense de Penny proposera d’autres causes potentielles de la mort de Neely, notamment des niveaux élevés de cannabinoïde synthétique connu sous le nom de K2 qui ont été identifiés dans les rapports de toxicologie.

Ils soutiendront également que la vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux prouve que Penny n’appliquait pas une pression suffisamment constante pour rendre Neely inconscient, et encore moins pour le tuer, a-t-il déclaré.

« S’il avait appliqué ce genre de pression, M. Neely aurait perdu connaissance bien avant que la vidéo, circulant en ligne, ne commence », a déclaré Raiser.

En janvier, les avocats de Penny a perdu son offre pour que l’affaire soit purement et simplement classée. Puis, plus tôt ce mois-ci, le juge Maxwell Wiley a rejeté leur demande visant à empêcher les jurés d’entendre les déclarations de Penny à la police, ainsi que les images des caméras corporelles des agents qui avaient initialement répondu.

Les avocats de Penny ont fait valoir que la police aurait dû lire à Penny ses droits concernant Miranda plus tôt et que son interrogatoire au poste de police équivalait à une arrestation illégale.

Mais Wiley, dans une décision écrite, a déterminé que les déclarations de Penny étaient recevables. Le juge a déclaré que Penny avait renoncé à son droit de ne pas s’auto-incriminer dans la salle d’interrogatoire et avait volontairement parlé aux policiers sans la présence d’un avocat.

Quant à Christopher Neely, il espère que ce qui n’est pas perdu dans le procès, c’est le souvenir de son défunt neveu.

« Je veux que les gens se souviennent de ses forces, de ses conquêtes de la grandeur et de sa victoire sur les peurs », a-t-il écrit. « Je veux que les gens se souviennent que la santé mentale est un problème grave et qu’elle nécessite de la tendresse et non de la rage spontanée. Plus important encore, je veux que les gens sachent que Jordan Neely était extrêmement aimé et qu’il l’est toujours. »

Suivez Philippe Marcelo sur twitter.com/philmarcelo.