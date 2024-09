Un homme accusé d’une fusillade aléatoire sur l’autoroute de Seattle fait face à de nouvelles accusations à proximité

SEATTLE — Un homme accusé de tirer au hasard sur des voitures le long de l’Interstate 5 près de Seattle le jour de la fête du Travail, il fait face à des accusations supplémentaires pour avoir prétendument tiré sur des véhicules dans un comté adjacent la même nuit, selon les dossiers judiciaires.

Les procureurs du comté de King ont déposé cinq plaintes au premier degré accusations d’agression La semaine dernière, un homme a été arrêté et a été abattu par un policier, Eric Jerome Perkins. Il aurait blessé cinq personnes lors d’une fusillade sur l’autoroute juste au sud de Seattle, dans le comté de King, dans la nuit du 2 septembre.

Les procureurs du comté de Pierce ont déposé quatre chefs d’accusation supplémentaires d’agression contre Perkins, affirmant qu’il avait tiré sur quatre autres personnes dans trois voitures différentes dans la région de Tacoma plus tard dans la nuit. Ils ont également ajouté un chef d’accusation de possession illégale d’une arme à feu, affirmant qu’il avait une arme après avoir été précédemment condamné ou déclaré non coupable pour cause d’aliénation mentale.

Adam Faber, porte-parole du bureau du procureur du comté de Pierce, a déclaré que Perkins étant détenu dans la prison du comté de King avec une caution d’un million de dollars, « je ne m’attends pas à ce qu’il revienne à Pierce de sitôt ». Sa comparution pour la première série d’accusations est prévue pour le 19 septembre.

Perkins a des antécédents criminels en Californie qui comprennent deux condamnations pour cambriolage, deux condamnations pour recel de biens volés et un chef d’accusation de menace avec intention de terroriser et d’entraver, a déclaré le procureur adjoint principal Stephen Herschkowitz dans un dossier judiciaire.

Selon la Cour supérieure du comté de King, Perkins n’était pas représenté par un avocat lundi. Will Casey, porte-parole du Département de la défense publique du comté de King, a déclaré que son bureau n’avait pas été affecté à son dossier mais qu’il pourrait l’être à l’avenir. Aucun avocat n’était non plus inscrit sur la liste des avocats du comté de Pierce, a déclaré Faber.

Après la fusillade près de Seattle, Perkins s’est dirigé vers le sud et a tiré sur une Tesla sur l’Interstate 5 près de la ville de Fife, selon la déclaration de cause probable. Selon la déclaration, les deux femmes dans la voiture ont vu le conducteur d’une berline blanche s’arrêter à côté d’elles et tirer un coup de feu, les touchant toutes les deux au cou. Elles ont été emmenées à l’hôpital, où l’une d’elles est toujours en vie.

Vers 22h55, un autre conducteur a signalé qu’une voiture s’était arrêtée à côté de sa camionnette près du Tacoma Dome et avait tiré deux coups de feu sur le côté passager. Le conducteur de la camionnette a pris des mesures d’évitement pour éviter d’être à nouveau touché par des tirs. Une troisième victime a déclaré que la berline blanche avait tiré un coup de feu qui avait brisé la vitre côté passager et lui avait coupé le bras.

Perkins a été arrêté dans le comté de Pierce vers 00h40 le 3 septembre. Il a déclaré à la police que des gens « volaient son identité, le menaçaient et le suivaient », alors il « a pris les choses en main » et a tiré sur des voitures pour les faire « reculer », a déclaré le détective Russell Haake de la police d’État de Washington dans un dossier judiciaire.

Perkins affirme avoir essayé d’obtenir de l’aide des services de police de Tacoma et de Fircrest, mais lorsque cela a échoué, il a craint pour sa vie et a emprunté un pistolet Glock 40 à un ami, selon le dossier. Il a dit au policier qu’il avait tiré sur les voitures parce qu’ils essayaient de le coincer.