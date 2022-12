Un homme accusé d’un délit de fuite à Montréal qui a tué un réfugié ukrainien de 7 ans

Un homme de 45 ans a été accusé d’avoir causé la mort par délit de fuite d’un jeune réfugié ukrainien dans le centre de Montréal.

L’homme, Juan Manuel Becerra Garcia, a comparu mercredi devant le tribunal où il a été accusé d’avoir quitté les lieux d’un accident mortel. Il a demandé un traducteur espagnol. Il restera en garde à vue et comparaîtra à nouveau jeudi.

Garcia est originaire de l’arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil, sur la Rive-Sud de Montréal.

Les procureurs allèguent qu’il a frappé Maria Legenkovska, 7 ans, qui se rendait à l’école mardi matin dans l’arrondissement Ville-Marie de Montréal, puis a pris la fuite. Legenkovska était une réfugiée qui avait fui la guerre en Ukraine.

Maria Legenkovska, une réfugiée ukrainienne de sept ans, est décédée mardi après avoir été heurtée par un automobiliste qui, selon la police, a pris la fuite. (Soumis par Volodymyr Kouchnir)

«C’est un cauchemar», a déclaré Michael Shwec, président de la section québécoise du Congrès ukrainien canadien, une organisation qui soutient sa mère et ses frères et sœurs.

“La famille est venue ici pour se réfugier et c’est un cauchemar absolu, surtout en période de vacances.”

Schwec a déclaré qu’un prêtre d’une paroisse ukrainienne locale était en contact avec la famille. L’argent affluait déjà dans une campagne de financement participatif sur GoFundMe pour aider à payer les funérailles de la jeune fille.

Le père de Legenkovska est toujours en Ukraine, a déclaré Schwec, où des hommes ont été enrôlés pour combattre les forces d’invasion russes.

“La communauté est sous le choc”, a-t-il dit. “Nous envoyons toutes nos prières à la famille, à la mère et bien sûr au père qui est toujours en Ukraine.”

La police a enregistré la scène où une fille ukrainienne a été heurtée par un véhicule à moteur mardi. (Valeria Cori-Manocchio/CBC)

Sur le site du délit de fuite de mercredi, près de l’intersection des rues Parthenais et de Rouen, les policiers ont surveillé de près les automobilistes et ont émis des contraventions à certains qui traversaient la zone plus vite que la limite de vitesse affichée ou n’avaient pas arrêtez-vous complètement aux intersections.

Des bougies se trouvaient près de l’endroit où Legenkovska a été touchée, signes d’une veillée impromptue la nuit précédente, où les habitants et certains des amis de la jeune fille se sont réunis pour lui rendre hommage.

Les voisins qui vivaient au coin de la rue où elle a été frappée ont déclaré avoir vu des voitures rouler rapidement dans le quartier, qui est une zone scolaire.

L’incident, ont-ils dit, aurait pu être évité avec les mesures de sécurité appropriées.

“On est en colère parce qu’on dit depuis des années qu’il y a des problèmes de circulation dans le quartier, que c’est dangereux pour les enfants d’aller à l’école”, a déclaré Philippe Bouchard, qui habite juste en face du lieu de l’accident.

REGARDER | Les piétons et les cyclistes disent que les conducteurs traversent trop souvent la zone : Des habitants frustrés dénoncent les conducteurs dangereux Certains qui fréquentent l’intersection où une fillette de 7 ans a été renversée par une voiture mardi disent que c’était un accident imminent.

Après avoir frappé l’enfant, la police a déclaré que Garcia était partie, la laissant gravement blessée sur la route. Des témoins ont déclaré que plusieurs enfants, dont deux des frères et sœurs de Legenkovska, ont assisté impuissants à la scène.

Un groupe d’infirmières et un médecin d’une clinique voisine ont prodigué les premiers soins à la jeune fille, mais la police a annoncé sa mort tôt mardi soir.

Garcia s’est ensuite rendu à la police et a été interrogé par les enquêteurs avant de comparaître devant le tribunal pour être inculpé mercredi.

Les résidents disent que les routes sont plus fréquentées par la circulation sur les ponts

Le coin où Legenkovska a été percuté se trouve au sud de la rue Sherbrooke, une jonction entre le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et le pont Jacques-Cartier.

Depuis que le tunnel est en construction, plus de gens se dirigent vers le pont Jacques-Cartier, et certains d’entre eux évitent les rues achalandées en empruntant des rues secondaires, selon François Desaulniers, un résident local qui a plaidé pour des rues plus sûres.

« On a vu plus d’achalandage avec les travaux du tunnel La Fontaine. Même si c’est à 10 kilomètres, les gens veulent se rendre au pont Jacques-Cartier donc au lieu de passer par les rues principales, ils passent par nos rues », dit-il. dans une interview sur CBC Aube.

Des bougies et des peluches se trouvent près de l’intersection des rues Parthenais et de Rouen mercredi. Un réfugié ukrainien a été frappé et tué au coin de la rue lors d’un délit de fuite mardi. (Fenn Mayes/CBC)

Sophie Mauzerolle, membre du comité exécutif de Montréal responsable de la mobilité et des transports et également conseillère municipale du district dans lequel Legenkovska a été touchée, a déclaré que des ralentisseurs ou des extensions de trottoir pourraient être installés dans le secteur.

“Nous allons tout faire pour éviter ces drames qui se produisent trop souvent dans nos rues”, a-t-elle déclaré.

Le premier ministre François Legault a exhorté tous les conducteurs à faire preuve de prudence, particulièrement près des écoles.

“Nous avons quelqu’un qui fuit une zone de guerre pour venir ici et qui est touché. C’est tellement triste”, a-t-il déclaré. “Nous devons être prudents dans les zones scolaires.”