Un homme accusé du meurtre d’une nouvelle femme dans les rues de Londres

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

C’était le dernier d’une série d’incidents similaires qui ont accru les inquiétudes quant à la sécurité des femmes et des filles dans les rues de la capitale britannique.

LONDRES – Un homme a été placé en garde à vue mercredi après avoir comparu devant un tribunal de Londres pour le meurtre et la tentative de viol d’une femme qui rentrait seule chez elle dans l’est de Londres.

McSweeney, qui est également accusé de tentative de viol et de vol, n’a parlé que pour confirmer son nom et ses coordonnées lors d’une brève audience devant le Thames Magistrates ‘Court.

Dans un communiqué, la famille d’Aleena a pleuré sa mort et a appelé à la fin de la violence contre les femmes. Ils ont souligné les meurtres d’autres femmes qui ont été ciblées par des étrangers à Londres et ailleurs.

La famille a exprimé sa sympathie aux familles de Sarah Everard, Sabina Nessa et d’autres qui ont été tuées ces derniers mois et dont la mort a suscité de nombreuses manifestations appelant à davantage de protection pour les femmes et les filles.