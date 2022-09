Un homme accusé du meurtre d’un jogger de Memphis détenu sans caution

MEMPHIS, Tennessee (AP) – Un juge du Tennessee a révoqué mercredi la caution d’un homme accusé d’avoir tué une femme de Memphis qui avait été enlevée lors d’une course avant l’aube près d’un campus universitaire.

Cleotha Abston, qui a déclaré à un juge du comté de Shelby qu’il préférait être appelé Cleotha Henderson, sera détenue sans caution pour des accusations de meurtre au premier degré dans l’enlèvement et le meurtre d’Eliza Fletcher, 34 ans.

Le juge des sessions générales, Louis Montesi, avait ordonné sa détention sous caution de 510 000 $ mardi pour enlèvement particulièrement aggravé, falsification de preuves, vol et fraude.

Henderson n’avait fait face qu’à ces accusations avant que le corps de Fletcher ne soit identifié par la police mardi comme celui retrouvé un jour plus tôt derrière un duplex vacant. Il a ensuite été accusé de meurtre au premier degré et il a fait sa première comparution devant le tribunal sur cette accusation mercredi. Le juge a déclaré que le changement de nom en Henderson serait versé au dossier du tribunal.

Le défenseur public du suspect a déposé une requête scellée concernant sa future représentation. Les détails de la motion n’ont pas été divulgués. Le défenseur public n’a pas commenté publiquement les détails des accusations portées contre Henderson.

La police de Memphis a déclaré que Fletcher, une épouse, mère de deux enfants et enseignante de maternelle, faisait du jogging près du campus de l’Université de Memphis lorsqu’un homme l’a forcée à monter dans un SUV après une brève lutte vers 4 heures du matin.

Fletcher a été portée disparue lorsqu’elle n’est pas rentrée chez elle après sa course matinale habituelle, et son téléphone portable et sa bouteille d’eau ont été découverts devant une maison appartenant à l’université, ont annoncé les autorités.

Les maréchaux américains ont arrêté Henderson, 38 ans, samedi après que la police a détecté son ADN sur une paire de sandales trouvée près de l’endroit où Fletcher a été vu pour la dernière fois, selon un affidavit d’arrestation.

Après plus de trois jours de recherche, la police a retrouvé le corps de Fletcher juste après 17 heures lundi. La police n’a confirmé publiquement que le corps était celui de Fletcher que mardi matin.

Le directeur de la police de Memphis, Cerelyn “CJ” Davis, a déclaré qu’il était trop tôt dans l’enquête pour déterminer comment et où Fletcher a été tué. Davis a déclaré que le corps avait été retrouvé derrière un duplex vacant. Un affidavit de la police a déclaré que les agents avaient remarqué des traces de véhicules à côté de l’allée du duplex et qu’ils “sentaient une odeur de pourriture”.

Des shorts de course violets dont l’apparence correspondait à ceux que Fletcher portait ont été retrouvés dans un sac poubelle jeté à proximité, selon l’affidavit.

Le procureur du district du comté de Shelby, Steve Mulroy, a déclaré mardi que le cas de Fletcher était une “attaque isolée par un étranger”. Il a maintenu ce commentaire mercredi alors qu’il s’adressait aux médias à l’extérieur de la salle d’audience.

Le suspect avait précédemment kidnappé un éminent avocat de Memphis en 2000, alors qu’il avait 16 ans. Il a passé 20 ans en prison pour ce crime, mais il avait été condamné à 24 ans. Certains ont remis en cause la libération. Mulroy a noté que Henderson avait purgé 85% de sa peine – ce qui, selon Mulroy, n’était «pas inhabituel» – et le bureau du procureur s’est opposé à sa libération conditionnelle.

Adrian Sainz, Associated Press