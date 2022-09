Un homme accusé du meurtre du shérif adjoint du Maryland en 1971

GAITHERSBURG, Md. (AP) – Un homme de New York a été arrêté et accusé d’avoir tué un agent des forces de l’ordre dans le Maryland il y a plus de 50 ans, a annoncé mercredi la police.

Larry David Smith, 71 ans, a reconnu avoir tiré sur le capitaine du shérif adjoint spécial du comté de Montgomery James Tappen Hall en 1971 lorsque des détectives de la police l’ont interrogé à New York jeudi dernier, a déclaré le département de police du comté de Montgomery dans un communiqué de presse.

Hall est mort d’une blessure par balle trois jours après avoir été retrouvé allongé face contre terre dans un parking à Rockville, Maryland, le 23 octobre 1971. Les enquêteurs pensent que Hall avait interrompu un cambriolage.

Smith, également connu sous le nom de Larry David Becker, a été interrogé par des enquêteurs en 1973, mais n’a pas été qualifié de suspect dans le meurtre de Hall à l’époque, a déclaré la police.

Les détectives de l’unité des affaires froides du département de police du comté de Montgomery ont rouvert l’enquête l’année dernière autour du 50e anniversaire de la fusillade mortelle. Smith a été arrêté jeudi, mais le communiqué de presse du département ne précise pas comment les détectives l’ont initialement lié à la fusillade.

Les détectives ont déterminé que Becker avait commencé à utiliser le nom de famille Smith vers 1975 et vivait à Little Falls, New York, depuis plus de 45 ans, a indiqué la police. Little Falls, une ville d’environ 5 000 habitants dans le comté de Herkimer à New York, se trouve à environ 120 kilomètres au nord-ouest d’Albany.

Les autorités prévoient de ramener Smith dans le Maryland d’ici la fin de cette semaine.

Le ministère affirme que le meurtre de Hall est le plus ancien cas froid qu’il ait jamais résolu.

The Associated Press