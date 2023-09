Un homme accusé du meurtre du rappeur Tupac Shakur en 1996 : procureur

Un ancien chef de gang a été inculpé du meurtre du rappeur Tupac Shakur en 1996 à Las Vegas, a annoncé vendredi un procureur.

Cette évolution est la dernière en date d’une affaire de longue date qui a saisi l’imagination du public après la mort d’un artiste dont la carrière spectaculaire a été interrompue à l’âge de 25 ans seulement.

Duane « Keffe D » Davis a été inculpé par un grand jury du Nevada, a déclaré le procureur Marc DiGiacomo au tribunal.

« La présomption est grande qu’il est responsable du meurtre de Tupac Shakur et il sera reconnu coupable de meurtre avec utilisation d’une arme mortelle », a-t-il déclaré.

Shakur, l’artiste hip-hop à succès derrière des tubes tels que « California Love », a été abattu lors d’une fusillade en voiture à Las Vegas.

Shakur a eu une carrière brève mais stratosphérique, passant rapidement du statut de danseur suppléant à celui de rappeur gangsta autoproclamé et l’une des figures les plus influentes du hip-hop, vendant 75 millions de disques.

Il est devenu une figure clé d’une rivalité tant vantée, encouragée par les promoteurs, entre le hip-hop de la côte Est et de la côte Ouest.

Bien que né à New York, Shakur a déménagé adolescent avec sa famille en Californie, devenant ainsi l’une des figures les plus identifiables de la scène de la côte ouest.

Les circonstances de la mort de Shakur en septembre 1996 restent obscures et les théories abondent depuis longtemps.

Le meurtre de Shakur a été suivi six mois plus tard par l’assassinat de son rival, le rappeur de la côte Est Christopher « The Notorious BIG » Wallace.

Beaucoup pensent qu’ils ont été tués dans le cadre d’une rivalité entre leurs labels de musique, Death Row, basé à Los Angeles, et Bad Boy Entertainment, de New York.

Mais certains historiens de la musique affirment que la fracture côtière a été exagérée pour des raisons commerciales.

Shakur – dont la mère Afeni était active dans le mouvement Black Panther et lui a donné le nom de Tupac Amaru, un chef révolutionnaire inca – a utilisé ses paroles pour mettre en lumière les problèmes auxquels sont confrontés les Noirs américains, de la brutalité policière à l’incarcération de masse.

