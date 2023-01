Un homme accusé du meurtre d’étudiants universitaires arrive dans l’Idaho

BOISE, Idaho (AP) – Le suspect du meurtre en novembre de quatre étudiants de l’Université de l’Idaho est arrivé dans l’Idaho, où il est accusé de quatre chefs de meurtre au premier degré et de cambriolage.

Bryan Kohberger, un doctorant de 28 ans à l’Université de l’État de Washington, a été transporté par la police de l’État de Pennsylvanie vers un petit aéroport régional près de la frontière de l’Idaho et remis aux autorités locales mercredi soir.

Des agents des forces de l’ordre en uniforme attendaient sur le tarmac l’atterrissage de l’avion de la police de l’État de Pennsylvanie, puis ils ont escorté le Kohberger menotté jusqu’à une caravane de cinq véhicules pour le court trajet de Washington à travers la frontière de l’Idaho.

L’arrivée de Kohberger signifie que les documents judiciaires déposés dans son affaire devraient bientôt être descellés, ce qui pourrait éclairer les raisons pour lesquelles le procureur du comté de Latah, Bill Thompson, a accusé Kohburger.

Kohberger a été arrêté la semaine dernière au domicile de ses parents dans l’est de la Pennsylvanie en lien avec la mort par coups de couteau de Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle et Ethan Chapin.

Mardi, Kohberger a accepté d’être extradé vers l’Idaho, et son avocat Jason LaBar a déclaré que Kohberger était impatient d’être disculpé.

La police a publié peu de détails sur l’enquête et un juge d’instruction a émis une ordonnance de bâillon général interdisant aux avocats, aux forces de l’ordre et à d’autres responsables de discuter de l’affaire pénale. Mais les documents judiciaires – y compris un document exposant les raisons pour lesquelles le procureur du comté de Latah, Bill Thompson, a accusé Kohburger des meurtres – devraient être descellés maintenant que Kohberger est arrivé.

L’attaque nocturne dans une maison de Moscou près du campus de l’Université de l’Idaho a semé la peur dans la communauté environnante, car les autorités semblaient perplexes face aux coups de couteau brutaux. Les enquêteurs ont semblé faire une percée, cependant, après avoir recherché une berline blanche qui a été vue au moment des meurtres et analysé les preuves ADN recueillies sur les lieux du crime.

Les enquêteurs ont déclaré qu’ils cherchaient toujours un mobile et l’arme utilisée dans l’attaque.

Les corps de Goncalves, 21 ans, de Rathdrum, Idaho ; Mogen, 21 ans, de Coeur d’Alene, Idaho; Kernodle, 20 ans, de Post Falls, Idaho ; et Chapin, 20 ans, de Conway, Washington, ont été retrouvés le 13 novembre dans la maison de location où vivaient les femmes. Kernodle et Chapin sortaient ensemble et il avait visité la maison cette nuit-là.

Les procureurs du comté de Latah, dans l’Idaho, ont déclaré qu’ils pensaient que Kohberger était entré par effraction au domicile des victimes dans l’intention de commettre un meurtre.

Jason LaBar, le défenseur public en chef du comté de Monroe, en Pennsylvanie, a déclaré que Kohberger était impatient d’être disculpé et devrait être présumé innocent et “non jugé par le tribunal de l’opinion publique”.

Après l’audience de mardi, LaBar a décrit Kohberger comme “un gars ordinaire” et a déclaré qu’après son extradition, il serait représenté par le défenseur public en chef du comté de Kootenai, dans l’Idaho.

Bien que la police de Moscou ait été discrète sur l’enquête, les enquêteurs ont demandé le mois dernier au public de l’aider à trouver une berline blanche qui a été vue près de la scène du crime, en particulier une Hyundai Elantra 2011-2013. Les pourboires ont afflué et les enquêteurs ont rapidement annoncé qu’ils passaient au crible un pool d’environ 20 000 véhicules potentiels.

Pendant ce temps, Kohberger est apparemment resté à Pullman, Washington, jusqu’à la fin du semestre à WSU. Puis il a traversé le pays jusqu’à la maison de ses parents en Pennsylvanie, accompagné de son père. Ils étaient dans une Elantra blanche.

Alors qu’il traversait l’Indiana, Kohberger a été arrêté deux fois le même jour – d’abord par un adjoint du shérif du comté de Hancock et quelques minutes plus tard par un soldat de l’État de l’Indiana.

La vidéo de la caméra corporelle du premier arrêt publiée par le bureau du shérif du comté de Hancock montre Kohberger au volant et son père sur le siège passager le 15 décembre. Les deux hommes ont dit à l’agent des forces de l’ordre qu’ils voyageaient de WSU avant que l’officier ne les envoie sur leur chemin avec un avertissement pour suivre de trop près.

La police de l’État de l’Indiana a publié des images de la caméra corporelle du deuxième arrêt. L’agence a déclaré qu’à l’époque, le soldat ne disposait d’aucune information qui aurait identifié Kohberger comme suspect dans les meurtres. Kohberger a de nouveau reçu un avertissement pour avoir suivi de trop près.

