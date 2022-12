Un homme accusé du meurtre de Takeoff affirme qu’il est innocent

Takeoff a été assassiné dans un acte de violence insensé le mois dernier et depuis lors, la police a juré de retrouver son assassin. La police a révélé qu’après son meurtre dans un bowling de Houston, personne n’était resté pour parler à la police. À l’époque, il semblait que la recherche d’informations serait un problème pour la police. Grâce aux détectives des médias sociaux, la police a fait la majeure partie du travail pour eux.

La semaine dernière, les autorités de Houston ont annoncé que Patrick Xavier Clark, 33 ans, avait été arrêté en lien avec le meurtre. Parallèlement à l’arrestation de Clark, la police a arrêté Cameron Joshua, 22 ans. La police a révélé que Joshua avait été arrêté pour avoir été sur les lieux avec une arme à feu en tant que criminel.

Un homme accusé d’avoir tué Takeoff affirme qu’il est innocent et demande que sa caution soit réduite de 2 millions de dollars

Lorsque le meurtre de Takeoff a été publié sur les réseaux sociaux, il n’a fallu que quelques heures aux réseaux sociaux pour identifier Cameron Joshua. Son arrestation n’a pas été une surprise mais l’arrestation de DJ Pat alias Patrick Clark en a choqué plus d’un. La police a lié Clark au meurtre d’une manière très particulière. Clark aurait été filmé en train de tirer avec son arme à feu sur un groupe de personnes et la police a retiré ses empreintes digitales d’une bouteille de vin qu’il a laissée derrière lui. De plus, lorsqu’il a été arrêté par les autorités, il était en possession d’une importante somme d’argent et d’un passeport accéléré. Il aurait prévu de fuir au Mexique.

Selon Panneau d’affichage, Clark a comparu devant le tribunal, ce qui a conduit les procureurs et ses avocats à accepter de tenir une audience de réduction de caution le 14 décembre. L’avocate Letitia Clark a révélé que son client pensait qu’il était « accusé de quelque chose dont il est innocent ». Actuellement, la caution de Clark est fixée à 2 millions de dollars.