Un homme accusé du meurtre de Lisa Cash, 18 ans, et de ses frères et sœurs jumeaux Christy et Chelsea, 8 ans, à Tallaght

Un HOMME dans la vingtaine a été inculpé pour la mort de trois frères et sœurs à Tallaght.

Il doit comparaître devant les tribunaux pénaux de Dublin à 21 heures ce soir.

Lisa Cash, 18 ans, et ses frères et sœurs jumeaux de huit ans, Christy et Chelsea Cawley

Lisa Cash, 18 ans, et ses frères et sœurs jumeaux de huit ans, Christy et Chelsea Cawley, ont été tués chez eux dans le domaine de Rossfield à Tallaght, Dublin, vers 12 h 30 hier.

Le frère de 14 ans des victimes a été transporté à l’hôpital avec des blessures graves mais ne mettant pas sa vie en danger.

Une déclaration de garda disait: «L’homme (20 ans) arrêté en relation avec l’incident mortel de Rossfield, Tallaght le 4 septembre 2022, a été inculpé.

“Il doit comparaître devant le CCJ à 21h00 ce soir, lundi 5 septembre 2022.”

