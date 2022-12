Un homme accusé du meurtre de la nièce menottée de la légende de la comédie Tommy Cooper à son arrivée au tribunal

Un HOMME accusé du meurtre de la nièce de Tommy Cooper a été photographié arrivant au tribunal menotté.

Sabrina Cooper, 68 ans, aurait été retrouvée “couverte de sang” dans le couloir de son appartement d’Eastbourne dimanche.

Sabrina Cooper a été retrouvée morte chez elle à Eastbourne Crédit : PA

Tony King est accusé de son meurtre Crédit : Chris Eades

Tony King, 59 ans, qu’elle connaissait, a maintenant été accusé de meurtre et de possession d’une arme offensive dans un lieu public.

Il a été photographié arrivant à Lewes Crown Court menotté ce matin.

La police a été précipitée au domicile de Sabrina suite à des inquiétudes pour le bien-être d’une femme.

Malheureusement, elle n’a pas pu être sauvée et a été déclarée morte sur les lieux.

Sabrina était liée au comique et magicien Tommy – décédé sur scène d’une crise cardiaque en 1984 – par l’intermédiaire de son père David, qui était le frère de Tommy.

Les hommages ont afflué pour le grand-père, qui dirigeait Cooper’s Magic Shops à Eastbourne.

Un employé d’un café local a déclaré: “Je la voyais quand je sortais pour une pause et nous discutions toujours.

“Elle était vraiment sympathique et bien connue localement.

“Je l’ai vue pour la dernière fois promener ses chiens la veille de sa mort. Je suis dévastée.”

Sabrina a été contrainte de fermer l’entreprise familiale en 2017.

L’enquêteur principal, l’inspecteur-détective en chef Emma Vickers, a déclaré: «Nos pensées vont à la famille et aux amis de Sabrina en cette période difficile. Nous les soutenons et les tenons informés de l’avancement de cette enquête qui évolue rapidement.

«Nous comprenons que cet incident va également bouleverser et inquiéter la communauté, et je tiens à rassurer les gens sur le fait que cet incident est traité comme un incident isolé impliquant des personnes connues les unes des autres et sans menace pour le grand public.

«Nous avons déjà mené des enquêtes approfondies et cela a abouti à l’arrestation et à l’inculpation d’une personne dans les 48 heures suivant la visite initiale de la police à l’adresse.

“Ces enquêtes se poursuivront au fur et à mesure que l’affaire progresse devant le tribunal, et nous encourageons toute personne ayant des préoccupations ou des informations relatives à ce qui s’est passé à nous contacter.”

Sabrina était la nièce du comique Tommy Cooper

King habite près de l’appartement de Sabrina Crédit : Facebook