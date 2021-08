Un homme accusé du meurtre de la « charmante » mère de deux enfants a été retrouvé mort dans un village alors qu’une fille de 5 ans hurlante se cachait derrière un arbre

Un HOMME a été inculpé du meurtre d’une « charmante » maman retrouvée morte chez elle alors qu’une petite fille criait à proximité.

Rafal Winiarski, 39 ans, est accusé d’avoir tué dimanche Małgorzata Lechańska dans le village endormi de Shipdham, Norfolk.

La « charmante » Małgorzata Lechańska a été retrouvée morte chez elle à Norfolk dimanche

Des voisins horrifiés ont entendu une fillette de cinq ans crier à l’époque et l’ont trouvée cachée derrière un chêne de 70 pieds.

Un local a emmené la fille à l’intérieur et des policiers armés ont été dépêchés sur les lieux.

Ils ont découvert Małgorzata, une mère de deux enfants dans la trentaine, morte à l’intérieur de la maison de trois chambres.

Une autopsie a montré que Małgorzata est décédée d’une grave blessure à la tête et sa famille a été informée.

Winiarski a été arrêté après l’horreur et inculpé ce soir pour suspicion de meurtre.

Il comparaîtra devant le tribunal de première instance de Norwich demain matin.

Małgorzata a été décrite comme « absolument adorable » par des voisins qui disent qu’elle était dévouée à ses enfants.

Une petite fille a été retrouvée en train de crier derrière un chêne après l’horreur de dimanche

Alice Wool, 19 ans, qui vit en face avec sa fille de quatre mois, a déclaré : « C’était une femme absolument adorable. Ce qui s’est passé est juste horrible. Je ne peux littéralement pas y croire.

«Elle me souriait toujours et me faisait signe quand elle sortait faire du shopping.

« J’étais dehors quand c’est arrivé, mais un voisin m’a dit qu’il y avait eu des cris et la petite fille est sortie en courant de la maison et s’est cachée derrière un arbre.

« Puis un voisin est sorti et l’a emmenée avant l’arrivée de la police. Cela a dû être horrible pour elle et je ne peux pas m’empêcher d’y penser.

Alice a déclaré que la femme partageait souvent des friandises avec d’autres enfants dans le quartier très unie.

‘BELLE DAME’

Elle a également expliqué comment elle était régulièrement vue s’occuper de son jardin bien-aimé.

Un autre voisin, Jamie Douglas, 19 ans, a déclaré : « J’étais assis à l’intérieur et ma petite amie a dit qu’elle avait envoyé une ambulance. Ensuite, c’est devenu fou.

«Il y avait sept voitures de police, cinq véhicules d’intervention armés, une unité cynophile et quelques ambulances, ainsi qu’un hélicoptère-ambulance aérienne atterrissant à l’arrière. J’ai entendu dire qu’elle était morte sur les lieux. »

Les résidents locaux ont depuis rendu hommage à Malgorzata, lançant un appel pour construire un banc commémoratif en sa mémoire sur le vert communautaire à côté de sa maison à Shipdham.

L’appel de gofundme dit: «La communauté aimerait placer un banc commémoratif, à côté des arbres fruitiers déjà plantés par la charmante dame qui a malheureusement été prise trop tôt.

« La dame aimait son jardin et ses fleurs, nous aimerions également construire une petite clôture pour protéger les arbres fruitiers et les fleurs qu’elle a plantés sur la zone communale. »

Un menuisier local qui a demandé à ne pas être nommé, a ajouté : « Je vais construire le banc. Nous voulons également mettre en place une petite palissade pour protéger les fleurs qu’elle a plantées sur le green.

«C’était une femme adorable qui souriait toujours et levait la main pour saluer. Elle avait toujours l’air très gentille.

«Elle aimait son jardinage et elle a toujours essayé de garder le vert communal beau. Tout était envahi par la végétation et je la voyais le ratisser pour le ranger.

L’inspecteur-détective Lewis Craske a déclaré: « Nous recherchons des informations auprès de toute personne qui aurait pu connaître Malgorzata ou qui pourrait nous aider avec des informations sur les circonstances qui ont conduit à sa mort. »

Toute personne ayant des informations doit contacter DI Lewis Craske à Norfolk Constabulary au 101 citant la référence criminelle 36/55532/21.

Ils peuvent également appeler Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111.