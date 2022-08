Un homme accusé du meurtre de Bulger doit rester enfermé jusqu’au procès

OCALA, Floride (AP) – Un homme accusé du meurtre en prison du célèbre gangster de Boston James “Whitey” Bulger restera derrière les barreaux en attendant son procès, a déclaré lundi un juge fédéral.

Sean McKinnon, 36 ans, était en liberté sous surveillance fédérale lorsqu’il a été arrêté jeudi en Floride pour complot en vue de commettre un meurtre au premier degré.

Deux autres hommes accusés du meurtre de Bulger – Fotios « Freddy » Geas, 55 ans, et Paul J. DeCologero, 48 ans – étaient déjà enfermés.

Les hommes sont accusés d’avoir comploté pour tuer Bulger quelques heures après son transfert à l’USP Hazelton en Virginie-Occidentale depuis une prison de Floride en 2018. Bulger, qui a servi d’informateur du FBI et est devenu plus tard l’un des fugitifs les plus recherchés du pays, avait été purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité pour 11 meurtres et autres crimes.

Les autorités disent que Geas et DeCologero ont frappé Bulger à la tête à plusieurs reprises tandis que McKinnon faisait le guet. McKinnon est accusé séparément d’avoir fait de fausses déclarations à un agent fédéral. Les procureurs disent qu’il a dit aux agents fédéraux qu’il n’était pas au courant de ce qui était arrivé à Bulger.

Le juge magistrat américain Philip Lammens en Floride a accédé à la demande des procureurs de maintenir McKinnon en détention jusqu’au procès, le qualifiant à la fois de risque de fuite et de danger pour la communauté.

Les autorités n’ont pas révélé de mobile possible pour le meurtre de Bulger, ce qui a soulevé des questions sur la raison pour laquelle l’homme de 89 ans a été transféré dans la prison surnommée “Misery Mountain” et placé dans sa population générale au lieu d’un logement plus protecteur.

McKinnon, qui était le compagnon de cellule de Geas à Hazelton, a plaidé coupable en 2015 d’avoir volé une douzaine d’armes de poing à un marchand d’armes à feu du Vermont. Il a été transféré dans une maison de transition en février avant d’en être libéré en juillet.

Un e-mail sollicitant des commentaires a été envoyé à un avocat qui représentait McKinnon lors de son audience de détention lundi.

DeCologero, qui faisait partie d’un gang du crime organisé dirigé par son oncle dans le Massachusetts, a été reconnu coupable d’avoir acheté de l’héroïne utilisée pour tenter de tuer une adolescente que son oncle voulait tuer parce qu’il craignait qu’elle ne trahisse l’équipage à la police. L’héroïne ne l’a pas tuée, alors un autre homme lui a cassé le cou, l’a démembrée et a enterré sa dépouille dans les bois, selon les archives judiciaires.

Geas, un tueur à gages de la mafia, et son frère ont été condamnés à la prison à vie en 2011 pour leur rôle dans plusieurs crimes violents, dont le meurtre en 2003 d’Adolfo “Big Al” Bruno, un chef de famille du crime génois à Springfield, Massachusetts.

The Associated Press