Un homme accusé du meurtre de 22 femmes texanes obtient une deuxième condamnation

DALLAS (AP) – Un homme accusé d’avoir tué 22 femmes dans la région de Dallas sur une période de deux ans a été reconnu coupable vendredi de l’un de leurs décès – sa deuxième condamnation pour meurtre.

Avec le verdict, Billy Chemirmir, 49 ans, a automatiquement reçu une deuxième peine d’emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle, cette fois pour la mort étouffante de Mary Brooks, 87 ans. Il a déjà été condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle pour une condamnation en avril dans la mort de Lu Thi Harris, 81 ans. Le procureur local a décidé de ne pas demander la peine de mort.

Chemirmir fait face à 11 autres affaires de meurtre qualifié dans le comté de Dallas, mais aucune date de procès n’a été fixée. Les procureurs du comté voisin de Collin n’ont pas encore dit s’ils allaient juger l’une de leurs neuf affaires de meurtre qualifié contre Chemirmir, qui a clamé son innocence.

Les autorités allèguent qu’il s’est attaqué à des femmes plus âgées et dont la mort s’est avérée initialement due à des causes naturelles, même si les membres de la famille ont sonné l’alarme au sujet de bijoux manquants.

La plupart vivaient dans des appartements dans des communautés de vie autonomes pour personnes âgées. Une femme qui vivait dans une maison privée était la veuve d’un homme dont Chemirmir s’occupait alors qu’il travaillait comme soignant à domicile.

Chemirmir a déclaré à la police qu’il gagnait de l’argent en achetant et en vendant des bijoux et qu’il avait également travaillé comme soignant et agent de sécurité.

La survie d’une femme à une attaque de mars 2018 a déclenché l’arrestation de Chemirmir. Mary Annis Bartel, alors âgée de 91 ans, a déclaré à la police qu’un homme s’était introduit de force dans son appartement d’une communauté de vie indépendante pour personnes âgées, avait tenté de l’étouffer avec un oreiller et lui avait pris ses bijoux.

Les accusations portées contre Chemirmir ont augmenté alors que la police de la région de Dallas réexaminait les décès. De nombreux enfants des victimes ont déclaré avoir été laissés perplexes par les décès à l’époque, car leurs mères, bien que plus âgées, étaient toujours en bonne santé et actives. Quatre actes d’accusation ont été ajoutés cet été.

Alors que les jurés cette semaine décidaient de la culpabilité de Chemirmir uniquement dans la mort de Brooks, ils ont également entendu des preuves qui ont conduit à sa condamnation dans la mort de Harris ainsi que des détails liés à la mort de Martha Williams, 80 ans. Les procureurs ont pour la première fois présenté des preuves ADN reliant Chemirmir à l’un des décès – celui de Williams.

Le jury a également entendu des témoignages selon lesquels Chemirmir était en possession de bijoux et d’objets de valeur appartenant aux femmes ou avait proposé des pièces à vendre et que les enregistrements de téléphones portables le mettaient à proximité des victimes.

Avant la mort de Bartel en 2020, elle a décrit l’attaque dans une interview enregistrée qui a été diffusée lors des procès de Chemirmir. Elle a dit qu’à la minute où elle a ouvert sa porte et a vu un homme portant des gants en caoutchouc verts, elle a su qu’elle était en “grave danger”.

La police a déclaré avoir trouvé Chemirmir le lendemain de l’attaque de Bartel dans le parking de son complexe d’appartements contenant des bijoux et de l’argent, après avoir jeté une grande boîte à bijoux rouge. Des documents dans la boîte à bijoux les ont conduits au domicile de Harris, qui a été retrouvée morte dans sa chambre, du rouge à lèvres maculé sur son oreiller.

Les preuves présentées au procès ont montré que quelques heures seulement avant que Harris ne soit retrouvé mort, Chemirmir se trouvait au Walmart où Harris faisait ses courses.

Lorsque le petit-fils de Brooks l’avait retrouvée morte dans son appartement plusieurs semaines plus tôt, des sacs d’épicerie d’un voyage au même Walmart étaient assis sur son comptoir. La vidéo de surveillance a montré une voiture correspondant à la description du retrait de Chemirmir juste après Brooks et allant dans la même direction.

Ann Brooks a témoigné que lorsque les membres de la famille sont passés par la maison de sa mère après sa mort, ils ont découvert que non seulement un coffre-fort avait disparu, mais que la plupart de ses bijoux, y compris des alliances et un collier de corail qu’elle portait toujours, avaient disparu.

