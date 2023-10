Un homme accusé du meurtre de 10 personnes dans un supermarché du Colorado en 2021 est jugé mentalement apte à subir son procès

BOULDER, Colorado (AP) – Un juge a statué vendredi que l’homme accusé du meurtre de 10 personnes dans un supermarché du Colorado lors d’un déchaînement en 2021 était mentalement apte à subir son procès.

Cette décision permet aux poursuites contre Ahmad Al Aliwi Alissa d’avancer. La juge Ingrid Bakke a statué qu’Alissa, atteint de schizophrénie, est capable de comprendre les procédures judiciaires et de contribuer à sa propre défense.

Bakke a présidé une audience la semaine dernière pour examiner la décision rendue en août par des experts d’un hôpital psychiatrique public selon laquelle Alissa était compétente après que des évaluations antérieures aient révélé le contraire. L’avocat de la défense d’Alissa a demandé une audience pour débattre de la conclusion.

Dans sa décision, Bakke a déclaré qu’elle était convaincue que, suite à la médication forcée, Alissa était plus communicative et avait une « capacité bien améliorée à élucider son raisonnement et sa prise de décision ». Il s’agit d’un élément essentiel de la compétence, qui dépend en partie de la capacité d’Alissa à prendre des décisions éclairées dans son propre cas, par exemple s’il doit ou non témoigner lui-même.

Alissa, 24 ans, est accusée de meurtre et de multiples tentatives de meurtre après la fusillade du 22 mars 2021, dans un magasin King Soopers bondé à Boulder, à environ 50 kilomètres au nord-ouest de Denver. Alissa n’a pas encore été invitée à plaider.

Alissa aurait commencé à tirer à l’extérieur de l’épicerie, tirant sur au moins une personne dans le parking avant de rentrer à l’intérieur, ont déclaré des employés aux enquêteurs. Les employés et les clients se sont précipités pour échapper aux violences, certains quittant les quais de chargement à l’arrière et d’autres se réfugiant dans les magasins à proximité.

Une équipe SWAT a arrêté Alissa. Les autorités n’ont pas encore révélé le motif de la fusillade.

L’état mental d’Alissa s’est amélioré ce printemps après qu’il a été contraint, en vertu d’une ordonnance du tribunal, de prendre des médicaments pour traiter sa schizophrénie, a déclaré un psychologue qui a témoigné pour l’accusation la semaine dernière. Il a été admis à l’hôpital public en décembre 2021.

La schizophrénie peut ébranler la compréhension de la réalité et potentiellement interférer avec la défense juridique devant le tribunal. La compétence mentale ne signifie pas qu’il est guéri.

La compétence mentale est également distincte du plaidoyer non coupable pour cause d’aliénation mentale, qui consiste à affirmer que la santé mentale d’une personne l’a empêché de comprendre le bien du mal lorsqu’un crime a été commis.

L’année dernière, le King Soopers rénové a rouvert ses portes, et environ la moitié de ceux qui y travaillaient auparavant ont choisi de revenir.

Jesse Bedayn, Associated Press