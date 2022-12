Un homme accusé du double meurtre d’une femme de 20 ans et de son petit ami dans un appartement

UN HOMME a été accusé du double meurtre d’une femme de 20 ans et de son petit ami.

Francesca Di Dio et son partenaire Antonino Calabro, 26 ans, ont été retrouvés morts dans un appartement de Thornaby cette semaine.

Le couple d’origine italienne Francesca Di Dio et son petit ami Antonino Calabro ont été retrouvés morts dans un appartement mercredi

La police est restée sur les lieux le lendemain du double meurtre présumé Crédit : Gazette du soir

Andrea Cardinale, 21 ans, a comparu aujourd’hui devant le tribunal de première instance de Teeside, accusée de deux chefs de meurtre.

Au cours de la courte audience, Cardinale a été placé en détention provisoire jusqu’à jeudi, date à laquelle il comparaîtra devant le tribunal de la Couronne de Teesside.

Le Mirror a rapporté que Francesca avait rendu visite à Antonino, connu sous le nom de Nino, lorsque le couple a été tué.

Le couple d’origine italienne a été retrouvé mort mercredi dans l’appartement de Stockton-on-Tees.

La police a rapidement lancé une enquête pour meurtre et arrêté Cardinale, qui vit sur place.

Les flics ont formellement identifié le couple la veille de Noël.

Des fleurs ont été laissées à l’extérieur de la propriété où les corps ont été retrouvés, qui était autrefois le pub Royal George.

Les hommages ont également afflué en ligne.

Antonino aurait travaillé comme revendeur de jeux de table dans un casino et l’un de ses collègues a écrit : “Je n’arrive pas à y croire… Nino Calabrò repose en paix mec… je n’arrive pas à croire que je ne te parlais que dimanche, tu vas me manquer charges – tu étais tellement drôle de travailler avec.”

Un autre a déclaré: “Une si triste nouvelle au réveil ce matin. RIP Nino Calabrò se souviendra toujours de vous pour votre incroyable service client et une si grande personnalité.

“Vous manquerez à tant de monde et le casino ne sera plus le même sans vous.”

Et un troisième collègue a posté : “Je suis sans voix, toi et ta copine ne méritiez pas ce sort, je ne vous connaissais que depuis 3 mois et tu étais un golden boy qui apportait de la joie chaque jour à l’académie.”

Une amie de Francesca a écrit: “Je n’arrive pas à y croire. C’était ma camarade de classe et ma camarade de classe et c’était une si bonne fille RIP bel ange. Avec ton amour.”