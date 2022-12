Un homme accusé du canton de Crète a tenté de tuer sa belle-famille dans une embuscade violente – Shaw Local

Dans un acte de vengeance, le suspect de 36 ans lors d’une attaque en Crète le 1er décembre, a tenté d’assassiner ses beaux-parents en leur tirant dessus, a fait irruption dans leur résidence, a tiré d’autres coups manqués et a finalement poignardé eux, a indiqué la police.

Michael Liu, 36 ans, d’Oak Creek, Wisconsin, a été identifié comme l’homme responsable de l’attaque brutale et a été incarcéré dans la prison du comté de Will pour tentative de meurtre, violation de domicile, décharge aggravée d’une arme à feu et autres infractions.

À 6 h 41 le 1er décembre, des adjoints du bureau du shérif du comté de Will ont été envoyés au bloc 2600 du tribunal de Shady Grove dans le canton de Crète pour un rapport sur une fusillade, a indiqué la police. La zone est à environ 40 milles à l’est de Joliet.

Les députés sont entrés dans la maison et ont découvert une femme de 66 ans et son mari de 68 ans saignant abondamment à cause de multiples blessures, a indiqué la police.

Liu saignait également abondamment sur les lieux, a indiqué la police.

“Au début, toutes les parties étaient dans un état critique, il est apparu que les trois personnes pourraient mourir des suites de leurs blessures”, a déclaré la police.

Les événements qui ont conduit à la violence la semaine dernière ont commencé lorsque Liu devait se rendre dans une prison de Waukesha, Wisconsin, suite à une condamnation pour batterie domestique et à une ordonnance de protection.

“Au lieu de cela, Michael Liu a voyagé depuis Oak Creek Wisconsin dans le but de se venger des parents de sa future ex-femme”, a déclaré la police.

Liu s’est garé dans la rue de la résidence de sa belle-famille.

“Il est allégué dans le mandat de plainte pénale que Liu a tiré plusieurs coups de feu en direction du couple alors qu’ils étaient assis dans leur salon”, a déclaré la police.

Liu a raté tous les coups qu’il a tirés, est entré par effraction dans la résidence en brisant une porte coulissante en verre et a tiré plusieurs fois avec son arme à l’intérieur de la résidence, lorsque l’arme a mal fonctionné, a indiqué la police.

Liu a poignardé son ancienne belle-mère puis a poignardé son ancien beau-père lorsqu’il est venu à la défense de sa femme, a indiqué la police.

Le beau-père a réussi à faire tomber Liu au sol et a pris son couteau, a indiqué la police.

“La victime masculine s’est défendue ainsi que sa femme en poignardant Liu environ 17 fois”, a déclaré la police.

Dans un communiqué, le shérif du comté de Will, Mike Kelley, a déclaré: “S’il n’y avait pas eu l’action rapide des députés sur les lieux, trois vies auraient peut-être été perdues ce jour-là.”

Kelley a déclaré que les députés, qui en sont à leur première année dans l’application de la loi, ont fait un travail remarquable pour contrôler la scène et fournir une aide vitale aux personnes blessées.

Kelley a déclaré que son cœur “va aux victimes de cette attaque odieuse et insensée”.

“Il était clair quelles étaient les intentions du délinquant, à la minute où il a quitté l’État du Wisconsin”, a déclaré Kelley.

Kelley a remercié le bureau du shérif du comté de Will qui a répondu à la scène, les adjoints qui ont aidé à garder M. Liu à l’intérieur de l’hôpital et les détectives et le personnel du CSI qui “ont assemblé toutes les pièces afin de procéder à cette arrestation rapide”.

“C’était du bon travail fait par tout le monde”, a déclaré Kelley.