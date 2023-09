Un homme accusé d’intrusion au palais de Buckingham après avoir « escaladé un mur et s’être faufilé dans Royal Mews »

Un homme a été inculpé après avoir escaladé un mur du palais de Buckingham pour pénétrer dans l’enceinte royale.

Awad Rovalino, 25 ans, a été arrêté après que des policiers ont été dépêchés dans le centre de Londres aux premières heures de samedi.

Un homme a été inculpé après avoir été arrêté dans les Royal Mews à côté du palais de Buckingham. Crédit : Alay

Là, il a été fouillé et arrêté par des agents travaillant au Palais et emmené dans un commissariat de police de Londres.

La police du Met a déclaré aujourd’hui que Rovalino avait été accusé d’intrusion sur un site protégé.

L’homme de 25 ans a également été accusé de tentative de vol dans un véhicule à moteur au cours du même incident.

Rovalino comparaîtra devant le tribunal aujourd’hui.

Il avait été interpellé devant les écuries de l’écurie, soupçonné d’intrusion dans un site protégé, et placé en garde à vue.

La police métropolitaine avait alors déclaré : « Un homme a été arrêté dans le quartier de Royal Mews, adjacent au palais de Buckingham.

« Le samedi 16 septembre à 1h25, des agents du palais de Buckingham ont répondu à une personne escaladant le mur et pénétrant dans les écuries royales.

« A la suite d’une perquisition, un homme de 25 ans a été arrêté par des policiers à l’extérieur des écuries des Royal Mews.

« A aucun moment l’homme n’est entré dans le palais de Buckingham ou dans les jardins du palais.

« L’homme a été arrêté en vertu de la loi sur la grande criminalité organisée et la police pour intrusion sur un site protégé. »

Plus à venir… Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur The Sun Online. Thesun.co.uk est votre destination incontournable pour les meilleures nouvelles sur les célébrités, les nouvelles sur le football, des histoires réelles, des photos à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Aimez-nous sur Facebook à l’adresse www.facebook.com/thesun et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal à l’adresse @Le soleil.