Un homme accusé d’être agressif envers les volontaires SAR lors d’un sauvetage en montagne à Kamloops

Un homme fait l’objet d’une enquête policière après une rencontre avec du personnel de recherche et de sauvetage qui tentait de secourir un parapentiste blessé au sommet du mont Paul dimanche soir (13 novembre).

Selon la GRC de Kamloops, un homme de 35 ans a été arrêté au pied de la montagne après avoir prétendument interféré avec Kamloops Search and Rescue (KSAR) en marchant jusqu’au sommet du mont Paul et en agissant de manière belliqueuse envers les sauveteurs.

Le sergent d’état-major. Janelle Shoilet a déclaré à KTW qu’après avoir abusé des membres du sauvetage, l’homme est redescendu de la montagne, où il a été arrêté. Elle a dit que l’homme a allégué qu’il aidait KSAR.

Le responsable de Kamloops Search and Rescue, Alan Hobler, a déclaré à KTW qu’il y avait des civils qui se sont présentés sur la montagne et qui voulaient aider, mais on leur a dit de partir.

Shoilet a déclaré que l’homme avait été libéré sans inculpation, dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

Le personnel de recherche et de sauvetage a dû faire face à une opération difficile alors qu’il tentait de secourir un homme dans la vingtaine qui s’est écrasé sur le mont Paul vers 16 heures et s’est retrouvé coincé à 20 mètres dans une falaise.

Les conditions du paysage, y compris le potentiel de chutes de pierres, rendaient trop dangereux pour KSAR de hisser l’homme à l’aide de son équipe de sauvetage par corde, alors un appel a été fait à la base des Forces canadiennes Comox sur l’île de Vancouver, qui a envoyé un équipage dans un Cormorant hélicoptère.

Le parapente a été hélitreuillé via le Cormorant vers 1 h du matin avec une fracture possible du dos ou des vertèbres et de l’hypothermie. Le pilote de l’hélicoptère a fini par effectuer cinq treuils de sauvetage cette nuit-là pour extraire l’homme blessé, ainsi que les membres de la KSAR qui ont répondu et les membres de l’équipage de l’hélicoptère, de la montagne.

