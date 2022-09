Un homme accusé d’enlèvement de jogger a kidnappé un avocat en 2000

MEMPHIS, Tennessee (AP) – L’homme accusé d’avoir kidnappé une femme du Tennessee faisant du jogging près de l’Université de Memphis la semaine dernière a passé 22 ans derrière les barreaux pour un précédent enlèvement.

Les maréchaux américains ont arrêté samedi Cleotha Abston, 38 ans, après que la police a détecté son ADN sur une paire de sandales trouvée près de l’endroit où Eliza Fletcher a été vue pour la dernière fois, selon un affidavit d’arrestation. La police a également lié le véhicule dans lequel ils pensent que Fletcher a été forcé à une personne dans une résidence où Abston séjournait.

Bien que Fletcher n’ait pas été retrouvée, la police de Memphis a déclaré dans l’affidavit qu’elle pensait qu’elle avait été grièvement blessée lors de l’enlèvement, qui a été filmé par une vidéo de surveillance. Les autorités ont déclaré que Fletcher, 34 ans, faisait du jogging vers 4 heures du matin vendredi lorsqu’un homme s’est approché d’elle et l’a forcée à monter dans un SUV après une brève lutte. Fletcher a été portée disparue lorsqu’elle n’est pas rentrée chez elle ce matin-là.

Abston avait précédemment kidnappé un éminent avocat de Memphis en 2000, a rapporté le Commercial Appeal. Alors qu’il n’avait que 16 ans, Abston a forcé Kemper Durand à entrer dans le coffre de sa propre voiture sous la menace d’une arme. Après plusieurs heures, Abston a emmené Durand et l’a forcé à se rendre à une station-service Mapco pour retirer de l’argent à un guichet automatique. Au poste, un garde armé de la Memphis Housing Authority est entré et Durand a crié à l’aide. Abston s’est enfui mais a été retrouvé et arrêté. Il a plaidé coupable en 2001 d’enlèvement particulièrement aggravé et de vol aggravé, selon les archives judiciaires. Il a reçu une peine de 24 ans.

Durand, dans une déclaration de la victime, a écrit : « J’ai eu beaucoup de chance d’avoir pu m’échapper de la garde à vue de Cleotha Abston. … Il est fort probable que j’aurais été tué si je ne m’étais pas échappé », a rapporté le Commercial Appeal. Durand a noté qu’il a fallu plus d’un an à Abston pour signer le plaidoyer de culpabilité, qualifiant le refus de “prison de fanfaronnade”.

Durand a également détaillé la longue histoire d’Abston dans le système judiciaire pour mineurs. Dans les années précédant l’enlèvement, Abston avait été accusé de vol, de voies de fait graves, de voies de fait graves avec une arme et de viol, selon la déclaration de Durand.

Durand est décédé en 2013, sept ans avant la libération d’Abston en novembre 2020 à l’âge de 36 ans. Au cours des deux années qui ont suivi sa libération, il n’y a eu aucune autre accusation documentée contre Abston dans le comté de Shelby avant son arrestation samedi, a rapporté le Commercial Appeal.

Les dossiers judiciaires en ligne ne montrent pas si Abston a un avocat qui peut commenter en son nom. Une mise en accusation a été fixée à mardi.

Fletcher est la petite-fille de feu Joseph Orgill III, un homme d’affaires et philanthrope en quincaillerie de Memphis. La famille a publié une déclaration vidéo demandant de l’aide pour retrouver Fletcher et a offert une récompense de 50 000 $ pour des informations sur l’affaire.

