Un homme accusé de viols dans l’Utah dit avoir changé de nom suite à des menaces

Un homme accusé de deux viols dans l’Utah, qui vivait sous divers noms au Royaume-Uni et qui aurait simulé sa propre mort, a déclaré mercredi qu’il avait changé de nom en raison de menaces de mort.

Lors d’une audience au tribunal de Provo, Nicholas Rossi a déclaré qu’après avoir déménagé en Europe en 2017, il avait appris en 2020, grâce à des contacts qu’il avait noués alors qu’il travaillait dans la politique au Rhode Island, qu’il existait des menaces crédibles contre sa vie.

Rossi – également connu sous les noms de Nicholas Alahverdian, Nicholas Brown et Arthur Knight – avait critiqué ouvertement le ministère de l’Enfance, de la Jeunesse et de la Famille du Rhode Island, témoignant devant les législateurs de l’État au sujet d’avoir été abusé sexuellement et torturé alors qu’il était en famille d’accueil alors qu’il était enfant. . Il a laissé entendre que les menaces étaient liées à son travail visant à réformer le système de placement familial, mais s’est opposé à révéler qui le menaçait.

« Je ne veux pas donner de fromage à une souris », a-t-il déclaré.

Le juge du quatrième district, Derek Pullan, a temporairement fermé la salle d’audience au public afin que Rossi puisse identifier la source des menaces.

Les commentaires de Rossi interviennent alors que ses avocats tentent en vain de convaincre Pullan que Rossi ne présente pas de risque de fuite et que sa caution devrait être réduite afin qu’il puisse être libéré de prison tout en faisant face à des poursuites. Il est accusé du viol d’une femme de 21 ans à Orem, dans l’Utah, en 2008. Le kit de viol dans cette affaire n’a été testé qu’en 2017 en raison de un arriéré de kits ADN non testés au laboratoire criminel de l’État de l’Utah.

Rossi a plaidé non coupable dans cette affaire lors de l’audience.

Il est également accusé d’avoir violé une ancienne petite amie de 26 ans après une dispute dans le comté de Salt Lake, également en 2008.

Rossi était arrêté en Ecosse en 2021 après avoir été reconnu dans un hôpital de Glasgow pendant un traitement contre le COVID-19. Il a lutté contre l’extradition vers l’Utah pendant trois ans et a nié jusqu’à récemment qu’il était Rossi, affirmant auparavant qu’il était un orphelin irlandais nommé Arthur Knight qui n’avait jamais mis les pieds sur le sol américain et était en train d’être accusé.

L’enquêteur Derek Coates a déclaré lors de l’audience que Rossi avait quitté les États-Unis pour l’Irlande en 2017 alors qu’une fondation qu’il avait lancée pour aider les enfants maltraités faisait l’objet d’une enquête pour fraude présumée dans l’Ohio par le FBI. Rossi avait un permis de conduire irlandais portant le nom de Nicholas Brown, mais la police a confirmé qu’il s’agissait d’une fausse identification utilisant un document volé, a déclaré Coates.

Rossi dépend de l’oxygène pour respirer et utilise un fauteuil roulant en raison de l’affaiblissement de ses muscles par le coronavirus. La défense a soutenu que Rossi devrait être libéré de prison en partie pour qu’il puisse suivre une thérapie physique lui permettant de marcher à nouveau.

Pullan a déclaré que l’histoire de Rossi et le fait que sa femme au Royaume-Uni lui envoie périodiquement de l’argent lui font croire que Rossi pourrait présenter un risque de fuite malgré ses problèmes de santé. Il a ordonné que Rossi soit détenu en prison sans pouvoir verser une caution.