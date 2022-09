Un homme accusé de tentative de meurtre, un détournement de voiture présumé de Kelowna décède – Kelowna Capital News

L’homme accusé de tentative de meurtre avec une arme à feu et de deux chefs de vol qualifié résultant d’un détournement de voiture présumé à Kelowna plus tôt cette année est décédé, selon le BC Prosecution Service.

Kenneth Morrison devait comparaître devant un tribunal de Kelowna pour décision le 28 septembre, mais n’était pas inscrit au rôle quotidien du tribunal.

Le dossier de Morrison a été suspendu, ce qui est le processus de suspension d’un dossier lorsque les procureurs ont une base appropriée pour croire que la personne est décédée, a déclaré Dan McLaughlin du BC Prosecution Service.

Selon des documents judiciaires, Morrison n’était pas en garde à vue. Il a été convoqué pour la dernière fois au tribunal le 8 septembre, mais il a été reporté au 28 septembre.

BC Coroners Service enquête sur les circonstances entourant la mort de Morrison.

Le 7 mars, Morrison aurait fui les lieux d’un accident impliquant trois véhicules sur Glenmore Road dans une Chevy Silverado noire volée. Morrison aurait alors tenté de prendre un autre véhicule par la force, qui s’était arrêté pour aider les personnes impliquées dans l’accident. La police a confirmé que le suspect avait sorti une arme à feu et tiré sur l’une des autres victimes de l’accident de voiture, et l’avait raté. Le suspect a ensuite lancé un spray anti-ours sur un couple qui s’était arrêté pour l’aider.

Morrison était ensanglanté lors de son arrestation et a été transporté à l’hôpital général de Kelowna.

Morrison n’était pas étranger à la police. En 2017, il a plaidé coupable de vol de véhicule, d’évasion de la police, de conduite dangereuse, de conduite avec disqualification et de quatre chefs d’accusation pour avoir quitté les lieux d’un accident après avoir volé une camionnette de nettoyage en Saskatchewan, selon le Regina Leader-Post. Un juge de la cour provinciale de Regina a condamné Morrison à la peine purgée.

