Un homme accusé de tentative de meurtre lors de la fusillade de McHenry en mai est détenu dans la prison du comté – Shaw Local

Un homme accusé d’avoir tiré avec une arme à feu sur un homme et de l’avoir frappé aux jambes à McHenry plus tôt cette année était détenu dans la prison du comté de McHenry sous caution de plus d’un million de dollars, selon les archives judiciaires.

Michael D. Harris, 34 ans, du pâté de maisons 2 600 de West Washington Boulevard à Chicago, a été accusé de tentative de meurtre au premier degré et de coups et blessures aggravés/décharge d’arme à feu, de crimes de classe X, ainsi que de décharge aggravée d’arme à feu sur une personne. ou un véhicule, selon la plainte pénale déposée au palais de justice du comté de McHenry.

Il était hors de prison et attendait son procès pour des accusations sans rapport avec la marijuana au moment de la fusillade, selon la plainte.

La condamnation pour un crime de classe X est passible d’une peine de prison comprise entre six et 30 ans.

La fusillade, pour laquelle Harris était détenu sous caution d’un million de dollars, s’est produite vers 10h30 le 16 mai, selon une plainte déposée par le bureau du shérif du comté de McHenry.

Dans une autre affaire de Crystal Lake en 2022, Harris a été accusé de possession illégale avec l’intention de livrer entre 10 et 30 grammes de marijuana ainsi que de possession illégale de 10 à 30 grammes de marijuana, selon l’acte d’accusation.

Il a été libéré le lendemain moyennant une caution de 10 000 $.

Lorsqu’il ne s’est pas présenté au tribunal dans cette affaire, un mandat d’arrêt de 20 000 $ a été émis contre lui, selon les archives judiciaires.

Il a été ramené en détention dans la prison du comté le 24 août en vertu du mandat d’arrêt et de l’accusation de tentative de meurtre et est détenu depuis.

Son avocat, Brian Stevens, devrait plaider mercredi, en vertu de la nouvelle loi SAFE-T de l’État, pour que Harris soit libéré de la prison du comté sous conditions en attendant le jugement.

La loi SAFE-T, entrée en vigueur dans l’Illinois le 18 septembre, considère qu’il est inconstitutionnel de détenir une personne dans la prison du comté avant son procès sous caution monétaire.

Afin de maintenir une personne en prison avant son procès, un juge doit conclure, sur la base des « faits spécifiques explicites » d’une affaire, qu’une personne constitue une menace pour une personne ou la communauté ou présente un risque de fuite.

Depuis que la loi est entrée en vigueur, des dizaines de détenus détenus sous caution en espèces avant le 18 septembre ont été entendus en vue de leur libération.

Des audiences quotidiennes et en semaine ont été organisées pour les nouveaux accusés afin de déterminer s’ils devaient être détenus ou libérés sous conditions.

Stevens a déclaré que dans le cas de Harris, il soutiendrait que les témoins ont fourni des informations d’identification inexactes ayant conduit à son arrestation et que Harris a fait des déclarations à une époque où il était en détresse.

Les procureurs ont déposé une requête pour maintenir Harris en prison jusqu’à son procès, alléguant qu’il constitue une menace pour la communauté sur la base de cette affaire, selon la requête.