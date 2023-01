Un homme accusé de tentative de meurtre dans la fusillade de St. Charles – Shaw Local

Un homme du comté de McHenry fait face à une accusation de tentative de meurtre à la suite d’une invasion de domicile samedi à St. Charles.

Il est également possible que Panagiotis Koutroumbis, 26 ans, de Wonder Lake, soit inculpé de meurtre au premier degré pour la mort d’un complice, a déclaré lundi un procureur.

Koutroumbis est détenu à la prison du comté de Kane avec une caution de 1,5 million de dollars. Il est accusé de tentative de meurtre au premier degré, d’invasion de domicile avec une arme et de contrainte illégale aggravée.

Un procureur a déclaré à la juge du comté de Kane, Alice Tracy, que les accusations allèguent que Koutroumbis et deux autres hommes sont entrés dans un appartement du bloc 100 de Walnut Street, ont ligoté des gens et exigé de l’argent et de la drogue.

On ne sait pas ce qui s’est passé ensuite. Mais les procureurs disent que des armes semi-automatiques ont été utilisées.

Alors que Koutroumbis quittait l’appartement, il a traîné le corps d’une personne décédée pour tenter de dissimuler le décès, selon les procureurs.

La police de St. Charles n’a publié aucune information ni répondu à une demande de commentaire.

Un résident qui habite dans l’immeuble a déclaré au Daily Herald que la fusillade s’était produite la nuit.

https://www.dailyherald.com/news/20230116/man-charged-with-attempted-murder-in-st-charles-shooting