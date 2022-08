Un homme accusé de possession de méthamphétamine, d’un véhicule volé et d’une arme à feu, tentant d’échapper à un agent de McHenry – Shaw Local

Un homme de Bristol, Wisconsin, âgé de 23 ans, est détenu sous caution de 300 000 $ dans la prison du comté de McHenry, accusé de possession de méthamphétamines, d’une arme à feu volée et d’un véhicule, selon les dossiers de la prison et les documents du palais de justice du comté de McHenry.

Logan C. Kramer, du bloc 9900 de la 191e Avenue, a été accusé de plusieurs crimes, dont le plus grave pourrait lui valoir des décennies de prison.

Il est accusé de livraison aggravée de méthamphétamine, un crime de classe X, ainsi que de possession d’une arme à feu volée, d’un véhicule volé et entre 15 et 100 grammes de méthamphétamine, selon la plainte pénale.

Il est également accusé d’utilisation illégale aggravée d’une arme pour possession d’une arme à feu alors qu’il était en train de commettre un autre crime, tentative d’évasion de la garde à vue, trois chefs d’accusation de possession d’autres stupéfiants, entrave à la justice pour avoir fourni un faux nom et une fausse date de naissance. possession d’une arme à feu et de munitions sans carte FOID, et possession d’accessoires de consommation de drogue, selon la plainte.

Les accusations remontent au 22 août ou vers cette date, lorsque Kramer est accusé de posséder de la méthamphétamine, 20 comprimés d’Alprazolam, 10 comprimés de clonazépam, 20 Adderall, une arme de poing Ruger SR22 noire et violette volée, 10 balles de calibre .22, un Chevrolet Equinox 2017 gris volé et deux balances numériques contenant des résidus de poudre blanche, soupçonnés d’être de la méthamphétamine, selon la plainte.

La plainte allègue également qu’il a tenté de s’échapper d’un policier de la ville de McHenry alors qu’il venait le chercher à l’hôpital, selon la plainte pénale déposée au palais de justice.

Kramer s’est vu attribuer un avocat du bureau du défenseur public du comté de McHenry et doit assister à une audience sur les obligations vendredi. Il aurait besoin de déposer 30 000 $ pour être libéré de la prison du comté de McHenry.