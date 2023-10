Un homme accusé de possession de 44 grammes de cocaïne doit être détenu dans la prison du comté de McHenry avant son procès – Shaw Local

Un juge du comté de McHenry a ordonné la détention d’un homme palatin accusé de possession de plus de 44 grammes de cocaïne dans la prison du comté à la suite d’une audience de détention mardi.

Jeffrey Svoboda, 56 ans, du pâté de maisons 300 de South Whitehall Drive à Palatine, a été arrêté lundi et accusé de fabrication et de livraison de 15 à 100 grammes de cocaïne, ainsi que de possession de 15 à 100 grammes de cocaïne et de possession d’accessoires liés à la drogue, selon une plainte pénale déposée au palais de justice du comté de McHenry.

En plus de la cocaïne et de l’argent liquide, il possédait également une balance et une pipe en verre transparent contenant des résidus, selon la plainte.

Le juge Michael Coppedge a fait droit à la demande des procureurs tendant à ce que Svoboda soit détenu en attendant son procès après avoir estimé que sa libération présenterait un risque pour la communauté.

S’il est reconnu coupable du chef d’accusation le plus grave retenu contre lui, Svoboda risque jusqu’à 30 ans de prison.

L’accusation n’est pas probatoire et peut être détenue en vertu de la loi SAFE-T, entrée en vigueur le 18 septembre. Également appelée loi sur l’équité avant le procès, la nouvelle loi controversée rend inconstitutionnelle le fait de détenir une personne dans une prison du comté avant son procès qui ne peut pas se permettre de déposer une caution en espèces.

Un juge doit trouver des raisons probables de détenir une personne selon laquelle elle constitue soit une menace pour une personne, la communauté, soit un risque de fuite.

Le procureur adjoint Matthew Brodersen a fait valoir que Svoboda constituait une menace pour la communauté.

Brodersen a déclaré à Coppedge que lorsque Svoboda a été arrêté, il possédait 44 grammes de cocaïne répartis dans deux sacs en plastique : l’un sous forme de poudre et l’autre sous forme de crack.

Il avait également 1 084 $ en sa possession, selon les procureurs. Coppedge a noté plus tard que Svoboda avait écrit dans un affadavit demandant à un défenseur public qu’il était au chômage depuis un an.

Coppedge a déclaré que même si Svoboda est considéré comme innocent jusqu’à preuve du contraire, « il est raisonnable de reconnaître que cet argent provient de la vente de cocaïne ».

Brodersen a également déclaré que Svoboda avait déclaré à la police qu’il n’avait pas de problème de toxicomanie. Par conséquent, compte tenu de la quantité et de la manière dont la cocaïne avait été emballée, rien n’indiquait que la cocaïne était destinée à son usage personnel.

Brodersen a déclaré que la communauté ne serait pas en sécurité si Svoboda était libéré en attendant son procès.

Le défenseur public adjoint David Giesinger a fait valoir que Svoboda n’avait pas d’antécédents criminels, vivait dans l’Illinois depuis 30 ans, ne représentait pas une menace pour la communauté et respecterait les conditions s’il était libéré.

Coppedge a déclaré à Svoboda qu’il pouvait faire appel de sa décision dans un délai de 14 jours. Il a également déclaré que le prochain juge qui aura son cas, la juge Tiffany Davis, aura la possibilité de réexaminer et d’évaluer sa détention.

Svoboda doit revenir devant le tribunal vendredi pour une audience préliminaire.